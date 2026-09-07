Femicidio en Merlo: discutió con su esposa, la mató a puñaladas con una cuchilla y quedó detenido

Un aberrante femicidio conmueve a la localidad de Mariano Acosta, en el partido de Merlo. Una mujer de 62 años, identificada como Silvia Beatriz Mina, fue asesinada a puñaladas por su esposo durante una violenta discusión de pareja ocurrida este domingo en la vivienda familiar.

El brutal episodio tuvo lugar en un inmueble ubicado sobre la calle Asunción al 2400, entre Operativo Cóndor y Dalton. Según las primeras averiguaciones policiales y judiciales, el matrimonio inició una fuerte disputa verbal que escaló de manera drástica cuando el hombre, identificado como Marcelo Roberto Tesio (64), tomó una cuchilla de la cocina y atacó salvajemente a su esposa.

Hallazgo de la víctima y aprehensión del acusado

Tras recibir un llamado de emergencia al 911, efectivos de la Policía Bonaerense pertenecientes a la Comisaría 6ª de Merlo se trasladaron de inmediato hasta la propiedad. Al ingresar al domicilio, los agentes encontraron a la mujer sin vida como consecuencia de las múltiples heridas de arma blanca que sufrió durante la agresión.

En el mismo lugar procedieron a la detención de Tesio, quien se encontraba todavía en la vivienda. Debido a que el sospechoso presentaba lesiones cortantes en el cuello y en ambos brazos, fue trasladado bajo estricta custodia policial al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde recibió asistencia médica antes de recibir el alta y quedar alojado en la dependencia policial.

Imputación por homicidio agravado y pena de perpetua

El acusado, de oficio albañil, quedó a disposición del fiscal Leandro Vaccaro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 departamental, especializada en violencia familiar y de género.

La Justicia caratuló la causa como "homicidio agravado por el vínculo", una figura penal que contempla de manera obligatoria la pena de prisión perpetua. Los investigadores continúan recolectando pruebas y pericias en la escena del crimen para terminar de precisar la mecánica del ataque y tomarle declaración indagatoria al imputado.