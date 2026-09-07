Alquileres en PBA: impulsan un proyecto que exime a los inquilinos del pago de comisiones

La senadora bonaerense Mónica Macha presentó en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley destinado a transformar las condiciones de ingreso a los alquileres de vivienda residencial. La iniciativa busca prohibir expresamente que las inmobiliarias cobren comisiones u honorarios a los inquilinos.

El proyecto plantea modificar la Ley 10.973 de corretaje inmobiliario para establecer que todos los costos de intermediación, administración, informes de dominio y certificación de firmas recaigan de forma exclusiva sobre los propietarios de los inmuebles.

Sanciones a inmobiliarias y protección al inquilino

Uno de los puntos clave del texto radica en la tipificación de falta profesional para los corredores o martilleros públicos que exijan o perciban dinero de los inquilinos en concepto de gastos de gestoría o comisiones. Además, se exigirá a las oficinas inmobiliarias exhibir de forma visible sus aranceles.

La legisladora de Fuerza Patria argumentó en los fundamentos que el inquilino representa la "parte más débil del contrato" y que, ante la urgente necesidad de acceder a un techo, termina asumiendo el pago de un servicio que en realidad fue contratado por el locador.

URGENTE



¡Que la comisión la pague el dueño!



La senadora @MoniMacha -con el acompañmiento de Inquilinos Agrupados- ha presentado proyecto de ley para que, como en Caba y La Pampa, la comisión inmobiliaria en la provincia de Bs As la paguen los propietarios.#MafiaInmobiliaria — Inquilinos Agrupados (@InquilinosAgrup) September 7, 2026

El respaldo de Inquilinos Agrupados

La propuesta cuenta con el aval de la organización Inquilinos Agrupados, que participó activamente en la formulación del reclamo. Su referente, Gervasio Muñoz, advirtió que la medida es indispensable para detener el nivel de endeudamiento de las familias al momento de renovar o ingresar a una propiedad.

Desde la agrupación celebraron el proyecto destacando que busca equiparar la legislación bonaerense con los marcos regulatorios que ya rigen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de La Pampa, donde los honorarios corren íntegramente por cuenta del dueño.