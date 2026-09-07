“La Virgen de la Tosquera” es la película que representará a la Argentina en los Premios Goya

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina definió que La Virgen de la Tosquera, de Paula Casabé, es la película que representará al país en la categoría Mejor Película Iberoamericana de la 41ª edición de los Premios Goya.

La elección fue realizada por todos los miembros de la Academia mediante un proceso de votación desarrollado en dos etapas. La segunda fase, fiscalizada por la Escribanía D’Alessio, finalizó el domingo 6 de septiembre y el anuncio tuvo lugar este lunes en la Residencia del Embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, junto a Dolores Fonzi, miembro de la Academia y directora de Belén, ganadora del Goya a la Mejor Película Iberoamericana en la edición anterior.

Las otras películas que participaron de la instancia final fueron: El Partido, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco; Nuestra Tierra, dirigida por Lucrecia Martel y Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella.

La Academia felicióa a la película seleccionada, a su directora, productores y a todo su equipo, y les deseó “lo mejor en la próxima etapa del proceso”.

Asimismo, agradeció al embajador de España, a la Embajada de España en la Argentina, al Centro Cultural de España en Buenos Aires y al equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo “por su disposición y por haber acompañado la realización de este anuncio”.