Dengue: comienza una semana de descacharrado con operativos de limpieza

Ante el incremento de las precipitaciones y el aumento de la humedad asociado al fenómeno meteorológico de El Niño, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dio inicio a una semana provincial de limpieza y descacharradoque se desplegará del 7 al 11 de septiembre en los 135 municipios del territorio bonaerense.

La medida busca eliminar los focos de reproducción del mosquito Aedes aegypti, insecto vector de las enfermedades de dengue, zika y chikungunya, en un escenario donde las precipitaciones más frecuentes aceleran la acumulación de agua en patios, terrazas, jardines y espacios comunitarios.

Tareas clave de descacharrado en los hogares

Desde el área sanitaria provincial insistieron en que la eliminación de criaderos debe sostenerse como un hábito rutinario en viviendas y centros de trabajo, intensificando las tareas antes y después de las lluvias:

Descarte de objetos: Desechar todos los recipientes en desuso o colocarlos boca abajo y protegidos bajo techo.

Limpieza de desagües: Mantener libres de hojas y residuos las rejillas, canaletas y colectores de lluvia.

Cuidado de depósitos: Tapar de forma hermética tanques, barriles y cisternas de almacenamiento de agua.

Recipientes con agua: Renovar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales, cepillando las paredes internas para desprender eventuales huevos depositados.

Vacunación gratuita contra el dengue en PBA: quiénes pueden acceder

De forma complementaria a los operativos de limpieza, la Provincia mantiene abierta la inmunización para reducir complicaciones graves producidas por la infección.

Los residentes bonaerenses con edades comprendidas entre 15 y 59 años tienen la posibilidad de aplicarse la vacuna contra el dengue de forma gratuita y sin turno previo en la red de vacunatorios provinciales habilitados.

Para consultar el listado completo de centros de salud con dosis disponibles o efectuar consultas de asistencia técnica, los vecinos pueden ingresar a la plataforma dengue.gba.gob.ar o comunicarse con la línea telefónica gratuita 148.