Exportación de carne argentina a la Unión Europea: “Se abren oportunidades”

El consultor ganadero Fausto Brighenti se refirió a la decisión de la Unión Europea de suspender determinadas importaciones provenientes de Brasil, situación que, consideró, abre “un nuevo escenario para el comercio internacional” que podría beneficiar a nuestro país.

Tras destacar la magnitud que tiene Brasil dentro del mercado europeo, con unas 85 mil toneladas de carne exportadas hacia ese destino en un año (el 20 % de las importaciones europeas), puso de relieve que “se abren oportunidades para los países proveedores de la UE, como Argentina, como Uruguay, como Australia, incluso países como Paraguay.

El consultor sostuvo que la ausencia temporal de Brasil puede agregar presión sobre los precios, especialmente en un contexto donde Europa también atraviesa problemas de oferta dentro de su propio rodeo.

“Hoy tenemos, a través del Senasa, un esquema, un sistema de garantías muy preciso que nos exime de tener ese tipo de riesgos”, aseveró el trader en declaraciones a Canal E.

Del mismo modo, ponderó el avance hacia una trazabilidad individual mediante caravanas electrónicas, una herramienta que, según explicó, podría otorgar mayor estatus internacional a la carne argentina y facilitar el ingreso a mercados todavía restringidos. “Nos va a permitir incluso ingresar a países como Japón o países como Corea del Sur”, graficó.

Diversificación de destinos

Así las cosas, Brighenti consideró positivo que Argentina amplíe progresivamente su matriz exportadora. Mencionó oportunidades en Estados Unidos, la Unión Europea, China, Indonesia, Japón y Corea del Sur, entre otros destinos.

“Hay que tener una gran versatilidad y la mayor cantidad de destinos habilitados”, expuso y dio cuenta que “se combina el mejor de los mundos, una gran demanda internacional y una escasez de oferta”.

Acto seguido, indicó que “hay analistas que pronostican que esto recién empieza, por lo cual hay grandes precios para los próximos diez años”.

En suma, “tenemos el mundo pidiendo lo que nosotros hacemos”, por lo que el “desafío será producir más carne, mejorar su calidad y aprovechar una demanda internacional que actualmente ofrece nuevas oportunidades para la cadena ganadera”, cerró.