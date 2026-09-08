El Gobierno culpó a “las últimas gestiones” por los malos resultados de las pruebas PISA

El Gobierno de Javier Milei reaccionó ante los malos resultados de las evaluaciones PISA 2025 y atribuyó el deterioro de los aprendizajes en la Argentina a las políticas educativas implementadas durante las gestiones anteriores.

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano expuso que los resultados de la evaluación internacional, con un fuerte retroceso en áreas clave como Matemática, Lectura y Ciencias, reflejan los aprendizajes acumulados por los estudiantes durante sus trayectorias escolares y remarcó que los jóvenes evaluados iniciaron su recorrido educativo en 2013.

Los aprendizajes que no se consolidan durante la primaria condicionan el desempeño en el nivel secundario. Fortalecer las bases es el primer paso para mejorar la educación.



Luego de conocerse los resultados de la evaluación PISA 2025, el Ministerio de Capital Humano reafirma el… pic.twitter.com/RPJfqvd1go — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 8, 2026

“En nuestro país, los datos evidencian una situación crítica en los aprendizajes como consecuencia de las últimas gestiones de gobierno”, indicó la cartera conducida por Sandra Pettovello.

El Ministerio sostuvo que los resultados deben analizarse en el marco de una tendencia mundial de estancamiento y caída de los aprendizajes, aunque advirtió que ese fenómeno global “no explica por sí solo la magnitud de la caída en Argentina”.

“El estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema”, se acusó.

Para el Ministerio de Capital Humano, la caída local se produjo además sobre una situación educativa que ya presentaba dificultades, por lo que se partió de “un punto de partida que ya era bajo”.

Del mismo modo, señaló que los resultados de esta edición se encuentran entre los más bajos registrados desde la creación del programa PISA, impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el año 2000.

A nivel global, la mayor caída se registró en Lectura, especialmente en las habilidades de mayor complejidad. Según destacó Capital Humano, la OCDE identificó un fenómeno denominado “lectores apresurados”, vinculado a estudiantes que responden de manera rápida e incorrecta.

El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) evalúa los logros de aprendizaje en Matemática, Lectura y Ciencias de estudiantes de 15 años de edad, que ingresaron al sistema educativo hace 12 años.



Ya están disponibles los resultados de la edición 2025 y… pic.twitter.com/UCAULRCFGY — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 8, 2026

Esta conducta, según el organismo internacional, casi se duplicó entre 2018 y 2025. Además, los países que registraron mayores retrocesos en Lectura también mostraron caídas en las otras áreas evaluadas.

