Junín: les debía plata por 10 flores de marihuana, lo secuestraron y terminaron presos

Un joven de 22 años fue rescatado en las últimas horas en la localidad bonaerense de Junín luego de haber sido secuestrado y llevado por la fuerza de su domicilio por dos hombres, quienes presuntamente lo mantenían retenido por una supuesta deuda vinculada a la venta de marihuana.

El hecho comenzó este lunes cuando Sandra Piedrabuena, de 52 años, denunció que durante la tarde dos hombres que se movilizaban en una camioneta blanca de cabina simple se presentaron en su domicilio de la localidad de Agustín Roca y se llevaron por la fuerza a su hijo, identificado como Stefano Santino Sara, de 22 años.

Luego de la presunta privación de la libertad, la mujer comenzó a recibir mensajes amenazantes a través de WhatsApp, en los que le exigían el pago de una deuda que supuestamente mantenía su hijo. Según la denuncia, el reclamo estaría relacionado con una presunta venta engañosa de “flores” de marihuana.

A partir de la denuncia, detectives de la DDI Junín iniciaron una investigación que incluyó tareas de campo y el análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo municipal.

#Policiales 🚔🌿 Junín: lo secuestraron por una presunta deuda vinculada a marihuana y terminaron detenidos



Un joven de 22 años fue rescatado en Junín luego de ser llevado por la fuerza de su casa por dos hombres. Según la denuncia, los sospechosos lo habrían retenido por una… pic.twitter.com/ALXzKSqeql — ANDigital (@ANDigitalOK) September 8, 2026

De esta manera, los investigadores lograron identificar la camioneta utilizada y localizarla en inmediaciones de un domicilio situado en calle Doctor Possio al 294, donde también habrían establecido la presencia de la víctima.

Ante la posibilidad de que el joven permaneciera privado de su libertad, durante la noche el Ministerio Público Fiscal autorizó un allanamiento de urgencia.

El procedimiento fue realizado por personal de la DDI junto con efectivos de los Grupos Tácticos Operativos de las comisarías Primera y Segunda de Junín. Durante el operativo, los policías ingresaron al inmueble y encontraron al joven en el patio.

La víctima fue rescatada y trasladada para recibir asistencia. Se encontraba en buen estado general, aunque visiblemente alterada y con golpes, según informaron fuentes policiales.

Mientras continuaban las tareas para localizar a los presuntos responsables y el vehículo utilizado, los investigadores observaron la camioneta en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Laprida.

Los efectivos interceptaron el rodado y, luego de adoptar las medidas de seguridad correspondientes, procedieron a la aprehensión de sus dos ocupantes.

Los sospechosos fueron identificados como Germán Ariel Membrives, de 47 años, y Carlos Gabriel Guerrero, de 22. Ambos se encontraban trabajando para la empresa Plantel S. A., que realiza tareas en Junín para la compañía Movistar.

Durante el procedimiento fueron secuestrados la Fiat Strada Working, patente PPE-490, y los teléfonos celulares pertenecientes a los dos aprehendidos, elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

La causa se inició bajo la carátula de “Robo calificado”, aunque las circunstancias de la privación de la libertad y las amenazas denunciadas son ahora materia de investigación.

Resta precisar que interviene la UFIJ Nº 1 del Departamento Judicial Junín, que deberá determinar la responsabilidad de los dos aprehendidos y establecer cómo se desarrolló la maniobra que terminó con el rescate del joven.