Avanzan las obras viales en todas las localidades de Almirante Brown

La Municipalidad de Almirante Brown continúa avanzando con el Plan Integral de Mejora de Calles en distintos barrios de las doce localidades, con el objetivo de potenciar la accesibilidad, la circulación y las condiciones de transitabilidad.

Los trabajos incluyen bacheo en hormigón, asfáltico y adoquinado, además de tareas de mejorado y consolidado. En este marco, recientemente se renovó la esquina de Mariano De María y Dardo Rocha, en Burzaco, y también se avanza con la repavimentación de Dardo Rocha.

Por otra parte, en José Mármol se realizaron trabajos de reparación en la esquina de Sáenz Peña y Mitre, junto con bacheos y la colocación de nuevos adoquines entre las calles Mitre y Canale.

La renovación integral de un nuevo tramo de la Ruta 4 entre Burzaco y Malvinas Argentinas incluyendo la construcción de nuevas colectoras también se encuentra en marcha y constituye parte de las nuevas obras viales brownianas.

“Seguimos avanzando con obras viales en distintos barrios y localidades de Almirante Brown, porque sabemos que mejorar nuestras calles significa mejorar la circulación, la accesibilidad y la calidad de vida de nuestros vecinos”, expresó al respecto el diputado provincial Mariano Cascallares.

En paralelo, desde la comuna indicaron que ya comenzaron trabajos de mejora vial en calles del barrio Parque Roma de Glew, donde se desarrollan intervenciones de pavimentación, mejorado y consolidado.