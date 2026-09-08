Cordera & La Caravana: nuevo corte y cumpleaños en Vorterix

Luego de un año que quedará marcado como uno de los más importantes de su carrera reciente, Gustavo Cordera se reencontrará con el público porteño en una noche especial donde presentará las canciones de su noveno disco de estudio y repasará sus grandes éxitos, además de festejar con su público su cumpleaños número 65.

La cita es el viernes 18 de septiembre en el Teatro Vorterix de Colegiales, con entradas a la venta por sistema Allaccess.

El eje central de esta velada será la presentación en vivo de La Fuente, el noveno álbum de estudio del artista. Anticipado por los sencillos “El italiano”, “La bandera” y ahora “El delator”.

El disco destaca por ser una obra intimista y disruptiva, familiar y social, concebida en la calidez del hogar y coproducida artísticamente junto a su esposa, Stella Maris Céspedes, y su hija, Yanella Cordera. A lo largo de sus diez canciones, la placa recorre pasajes de ironía, melancolía y el espíritu festivo característico del músico.



En el show del Teatro Vorterix, Cordera combinará por primera vez en vivo la frescura de estas nuevas composiciones con una recorrida imprescindible por los grandes éxitos que marcan su trayectoria y el ADN de la música popular.





Respecto de “El delator”, más que una canción, es una declaración de principios. La posibilidad de sentirse victoriosos aún en la derrota. La convicción de saber que hay otro camino. La tranquilidad de no traicionarse aunque el precio sea el aislamiento y el olvido.