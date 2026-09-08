Interés general | 8 sep 2026
Semana del Cliente
Cómo ganar hasta $ 40.000 en descuentos con Cuenta DNI
Banco Provincia celebra sus 204 años con beneficios exclusivos para sus clientes. La principal novedad es un juego que otorgará 10 mil descuentos. Además, habrá un sorteo especial y Provincia Compras ofrecerá hasta 24 cuotas sin interés.
Como parte de la celebración por sus 204 años, que se cumplieron el domingo 6 de septiembre, Banco Provincia lanzó una propuesta especial para los usuarios de Cuenta DNI que combina entretenimiento y ahorro. Del 6 al 11 de septiembre, la entidad puso en marcha un juego digital dentro de la aplicación que permite acceder a descuentos de hasta el 40 %, con reintegros de hasta $ 40.000.
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La iniciativa forma parte de la denominada Semana del Cliente, una campaña con la que la banca pública bonaerense busca reconocer a quienes utilizan sus productos y servicios a través de beneficios exclusivos, promociones y experiencias digitales.
La principal novedad de esta acción es el juego interactivo Aventura Cuenta DNI, al que se accede desde la propia la app. Las personas usuarias pueden ingresar a la aplicación y participar para obtener uno de los 10 mil premios que otorgan un 40 % de descuento en compras, con un tope de reintegro de $ 40.000. Este beneficio, lo podrán usar en cualquier comercio que acepte Cuenta DNI como medio de pago, desde el 14 al 30 de septiembre.
Además, quienes jueguen a Aventura Cuenta DNI también accederán a un sorteo de premios tecnológicos. En menos de 48 horas ya participaron del juego más de 125 mil personas.
Con esta propuesta, Banco Provincia apuesta a sumar una experiencia lúdica a una de sus principales herramientas digitales, combinando ahorro y entretenimiento para sus más de 10 millones de clientes.
La campaña incluye además otras promociones destacadas. A través de Provincia Compras hay hasta 24 cuotas sin interés en productos de toda la tienda durante los días que dure la acción.
🔥 ¡Hasta 24 cuotas sin interés en Provincia Compras! 🔥— Banco Provincia (@bancoprovincia) September 7, 2026
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También se sumará una promoción especial del programa de beneficios mesumo, que ofrecerá un 25 % de ahorro en puntos para acceder a vouchers gastronómicos.
El cierre de la celebración coincidirá con el Día del Maestro. El 11 de septiembre, quienes paguen con Cuenta DNI en comercios gastronómicos adheridos podrán acceder a un descuento del 30 %, con un tope de reintegro de $ 15.000 por persona.
De esta manera, Banco Provincia busca transformar su aniversario número 204 en una de las principales acciones de fidelización del año, con beneficios que van desde descuentos y financiación hasta premios y propuestas de participación digital.