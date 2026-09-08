Cómo ganar hasta $ 40.000 en descuentos con Cuenta DNI

Como parte de la celebración por sus 204 años, que se cumplieron el domingo 6 de septiembre, Banco Provincia lanzó una propuesta especial para los usuarios de Cuenta DNI que combina entretenimiento y ahorro. Del 6 al 11 de septiembre, la entidad puso en marcha un juego digital dentro de la aplicación que permite acceder a descuentos de hasta el 40 %, con reintegros de hasta $ 40.000.

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La iniciativa forma parte de la denominada Semana del Cliente, una campaña con la que la banca pública bonaerense busca reconocer a quienes utilizan sus productos y servicios a través de beneficios exclusivos, promociones y experiencias digitales.

La principal novedad de esta acción es el juego interactivo Aventura Cuenta DNI, al que se accede desde la propia la app. Las personas usuarias pueden ingresar a la aplicación y participar para obtener uno de los 10 mil premios que otorgan un 40 % de descuento en compras, con un tope de reintegro de $ 40.000. Este beneficio, lo podrán usar en cualquier comercio que acepte Cuenta DNI como medio de pago, desde el 14 al 30 de septiembre.

Además, quienes jueguen a Aventura Cuenta DNI también accederán a un sorteo de premios tecnológicos. En menos de 48 horas ya participaron del juego más de 125 mil personas.

Con esta propuesta, Banco Provincia apuesta a sumar una experiencia lúdica a una de sus principales herramientas digitales, combinando ahorro y entretenimiento para sus más de 10 millones de clientes.

La campaña incluye además otras promociones destacadas. A través de Provincia Compras hay hasta 24 cuotas sin interés en productos de toda la tienda durante los días que dure la acción.

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También se sumará una promoción especial del programa de beneficios mesumo, que ofrecerá un 25 % de ahorro en puntos para acceder a vouchers gastronómicos.

El cierre de la celebración coincidirá con el Día del Maestro. El 11 de septiembre, quienes paguen con Cuenta DNI en comercios gastronómicos adheridos podrán acceder a un descuento del 30 %, con un tope de reintegro de $ 15.000 por persona.

De esta manera, Banco Provincia busca transformar su aniversario número 204 en una de las principales acciones de fidelización del año, con beneficios que van desde descuentos y financiación hasta premios y propuestas de participación digital.