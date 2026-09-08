Abrazo de frío azulejo, la roca que siempre vuelve

Hay recuerdos que no desaparecen: cambian de forma, se transforman y, tarde o temprano, regresan. Desde esa persistencia se construye Abrazo de azulejo, la roca que siempre vuelve, obra interpretada por Daniel Dibiase que se presenta los viernes a las 20 horas en Espacio Callejón.

Con dramaturgia de Fernando Alegre y codirección de Stella Matute y el mismo Alegre, la propuesta cruza arte, memoria y filosofía para explorar aquello que permanece cuando creemos que ya se fue.

Un unipersonal sobre la vulnerabilidad masculina, el silencio y la persistencia de la memoria en un artista que dialoga con el mito de Sísifo. Una propuesta que invita a mirar aquello que, muchas veces, preferimos no mirar aunque siempre vuelve. Como la roca de Sísifo.

Abrazo de frío azulejo, la piedra que siempre vuelve habla sobre la memoria enquistada, sobre el cuerpo como archivo y sobre el arte como último intento de transformar una roca en otra cosa.

Es una historia sobre la valentía de mirar, de nombrar y de transformar utilizando las herramientas que un artista plástico consagrado adquirió a lo largo de su carrera y que hoy serán el andamiaje desde dónde su deconstrucción fragmentada se pondrá en juego para la escena.

Un unipersonal íntimo, intenso y poético que entrecruza diversos lenguajes artísticos. Una apuesta estética y potente. Una obra necesaria.

Las entradas están a la venta por Alternativa Teatral o en la boletería de la sala, calle Humahuaca 3759.