Bitcoin superó los US$ 72.000 tras la cumbre cripto de la Casa Blanca: el impacto en Argentina

La foto tiene una dimensión que excede ampliamente la cotización diaria de Bitcoin. El 19 de agosto, la Casa Blanca reunió a algunos de los principales protagonistas de la industria de los activos digitales con reguladores y referentes de los mercados financieros tradicionales, en momentos en que Estados Unidos busca definir uno de los temas que el sector reclama desde hace años: bajo qué reglas deberán operar las criptomonedas y quién tendrá autoridad para supervisarlas.

El encuentro encabezado por el presidente Donald Trump contó con representantes de compañías como Coinbase, Kraken, Ripple, Gemini, Robinhood, Nasdaq e Intercontinental Exchange (ICE), compañía propietaria de la Bolsa de Nueva York, además del presidente de la Securities and Exchange Commission (SEC), Paul Atkins, y del titular de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Michael Selig. Trump aprovechó la reunión para pedir al Congreso que avance con una versión de la denominada Digital Asset Market CLARITY Act.

El mercado respondió prácticamente en simultáneo. Bitcoin comenzó el encuentro por debajo de los US$ 70.000 y, durante las jornadas posteriores, llegó nuevamente a superar los US$ 72.000. The Wall Street Journal informó que la criptomoneda alcanzó los US$ 72.280, alrededor de 23 % por encima del mínimo registrado hacia fines de junio. El movimiento no estuvo explicado exclusivamente por la política cripto: también influyeron el anuncio del Tesoro estadounidense de ampliar sus recompras de bonos de largo plazo y una fuerte liquidación de posiciones bajistas.

Para Matías Bari, CEO y cofundador de Satoshi Tango, la combinación de esas variables ayuda a entender por qué el movimiento fue tan rápido.

“El repunte de Bitcoin por encima de los 72.000 dólares se debe principalmente a un combo de noticias positivas desde Estados Unidos. Por un lado, el Tesoro americano anunció que va a comprar más bonos de largo plazo, lo que generó mejor clima para activos de riesgo. Por el otro, Trump volvió a empujar fuerte la regulación de las criptos”, señaló el especialista.

La reacción se trasladó, además, a las empresas vinculadas con el ecosistema. Reuters registró subas en acciones de Coinbase, Strategy, Canaan y Circle después de las señales provenientes de Washington, mientras que el impulso de Coinbase resulta especialmente significativo por tratarse de uno de los mayores exchanges regulados de Estados Unidos.

Más que Bitcoin: la discusión por las reglas del mercado

El centro institucional de la reunión fue la Ley CLARITY. El proyecto intenta construir un marco federal para el mercado de activos digitales y, entre otras cuestiones, establecer con mayor precisión cuándo un activo debe ser tratado como un valor y cuándo como un commodity, además de delimitar las competencias de la SEC y la CFTC.

La iniciativa ya superó una instancia política significativa: la Cámara de Representantes estadounidense la aprobó el 17 de julio de 2025 por 294 votos contra 134, con apoyo de los 216 republicanos presentes y de 78 legisladores demócratas. Luego fue enviada al Senado, donde su tratamiento quedó demorado y continúa sujeto a negociaciones.

Ese punto es determinante para las compañías cripto. Una de las principales dificultades que enfrentaron durante años los exchanges en Estados Unidos fue la incertidumbre sobre la clasificación jurídica de determinados tokens y, en consecuencia, sobre las obligaciones aplicables a su emisión, negociación, custodia o listado.

Bari considera que avanzar en esa dirección puede modificar sustancialmente el escenario. “Sobre la Ley CLARITY, mi visión es que es algo muy positivo si sale adelante. Básicamente busca poner reglas claras para todo el sector cripto en Estados Unidos, definir mejor quién regula qué y dar más seguridad jurídica. Eso puede atraer más inversión institucional y hacer que el mercado crezca de forma más ordenada”, afirmó el CEO y cofundador de Satoshi Tango.

La discusión legislativa, sin embargo, todavía está abierta. Parte de las diferencias en el Senado gira alrededor de salvaguardas éticas para funcionarios con intereses económicos vinculados a activos digitales y también existen objeciones provenientes del sector bancario.

Por eso, la señal política de la Casa Blanca no equivale todavía a una ley aprobada. Reuters informó que el sector considera fundamental contar con una norma del Congreso porque las modificaciones impulsadas únicamente por los organismos regulatorios pueden ser revertidas por futuras administraciones.

Una industria que busca dejar atrás la excepcionalidad

Más allá de los detalles técnicos, para el ecosistema la composición misma de la reunión fue un mensaje.

Durante buena parte de la última década, la relación entre las grandes compañías cripto y Washington estuvo atravesada por investigaciones, litigios y discusiones respecto de dónde terminaba la innovación tecnológica y dónde comenzaban las actividades sujetas a las reglas tradicionales del mercado financiero.

Ahora, compañías nacidas dentro de la economía cripto compartieron mesa con Nasdaq, ICE y los máximos funcionarios de los dos principales reguladores de mercados de Estados Unidos.

“El valor de que la Casa Blanca haya convocado a los principales referentes de la industria es enorme. Muestra que el gobierno toma en serio al sector, lo escucha y lo pone en la agenda de primer nivel. No es lo mismo hablar de criptos en privado que sentarse en la Casa Blanca con los CEOs de Coinbase, Robinhood, Ripple y compañía. Eso le da legitimidad y peso político a todo el movimiento”, sostuvo Bari.

La reunión se produjo, además, en medio de una transformación más amplia de la política estadounidense hacia los activos digitales. En 2025, Trump firmó la GENIUS Act, que creó un marco federal para stablecoins, mientras que su administración viene promoviendo una mayor integración entre fintech, activos digitales y el sistema financiero tradicional. La Casa Blanca también había establecido un grupo de trabajo presidencial específico sobre mercados de activos digitales.

Al día previo a la cumbre, la SEC presentó además una propuesta regulatoria orientada a crear vías específicas para determinadas emisiones de tokens, incluidos esquemas de exención y mecanismos que buscan precisar cuándo ciertos activos quedan alcanzados por las normas de valores.

Para los exchanges, el cambio puede ser profundo: el valor de una regulación clara no reside únicamente en evitar sanciones. También permite diseñar productos, determinar qué activos pueden listarse, definir modelos de custodia, relacionarse con bancos, atraer capital institucional y planificar inversiones con horizontes más largos.

Qué puede cambiar para los exchanges globales

La primera consecuencia posible es competitiva. Si Estados Unidos consolida un marco regulatorio previsible, los grandes exchanges globales tendrán un incentivo mayor para operar bajo estructuras reguladas dentro del país y adaptar productos, procedimientos de compliance y políticas de listado a esos estándares.

Al mismo tiempo, la entrada de actores financieros tradicionales podría acelerar la convergencia entre ambas industrias. Que Nasdaq e ICE hayan estado representados en la reunión constituye una señal relevante: la discusión ya no abarca únicamente a plataformas nativas de criptomonedas sino también a mercados bursátiles, custodios, bancos, administradores de activos y proveedores de infraestructura.

La segunda consecuencia es financiera. Menor incertidumbre regulatoria puede reducir parte del riesgo jurídico que analizan inversores institucionales antes de asignar capital al sector. No significa que los activos se vuelvan menos volátiles, pero sí que las reglas de funcionamiento de quienes los intermedian pueden volverse más previsibles.

La tercera afecta al mercado internacional. Las decisiones regulatorias estadounidenses suelen convertirse en una referencia para compañías que operan simultáneamente en varias jurisdicciones. Por eso, un marco definitivo en Estados Unidos podría influir sobre estándares de compliance, custodia, transparencia y administración de riesgos utilizados posteriormente en otros mercados.

Argentina y América Latina: un impacto indirecto, pero difícil de ignorar

La Ley CLARITY no tendría aplicación directa sobre un exchange argentino por el solo hecho de ser aprobada. Argentina ya cuenta con su propio régimen para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores.

La normativa local establece obligaciones vinculadas con registro, transparencia, custodia, ciberseguridad, prevención del lavado de activos y divulgación de riesgos. Desde mayo de 2025, la inscripción de los PSAV se encuentra encuadrada formalmente dentro del régimen establecido por la CNV, que continuó actualizando sus normas durante 2026.

Sin embargo, eso no significa que lo ocurrido en Washington sea irrelevante para las plataformas argentinas.

Para Bari, existe un efecto de transmisión hacia la región: “En cuanto al impacto en Latam, es indirecto pero importante. Cuando Estados Unidos avanza con regulación pro-cripto y el precio de Bitcoin sube, en la región se siente el efecto: más interés de la gente, más adopción y también presión para que los gobiernos locales avancen con sus propias reglas”.

Para exchanges argentinos y latinoamericanos, una mayor institucionalización global puede significar más volumen e interés de usuarios, pero también mayores exigencias. Las plataformas regionales deberán competir no sólo por precio o cantidad de activos listados, sino por seguridad, custodia, liquidez, transparencia y cumplimiento regulatorio.

En ese escenario, la regulación deja de ser necesariamente una barrera y empieza a convertirse también en una variable competitiva.

Argentina llega a esa discusión con un marco propio en evolución. La CNV sostuvo recientemente que la regulación de los PSAV y los esquemas de tokenización buscan consolidar un ecosistema más transparente y confiable, mientras que los encuentros técnicos del sector ya incorporan cuestiones como compliance operativo, supervisión y competencia internacional.

El mercado respondió, pero la prueba será regulatoria

La suba de Bitcoin posterior al encuentro fue el efecto más visible, aunque probablemente no sea el más relevante a largo plazo.

Bari evita trasladar la señal política directamente a una proyección de precio: “¿Hasta dónde puede seguir subiendo? La verdad, nadie lo sabe con certeza. Bitcoin es impredecible y siempre puede dar sorpresas para los dos lados. Si el buen clima político y económico se mantiene, tiene margen para seguir trepando, pero en estos mercados las cosas cambian rápido”.

La industria tiene ahora una fecha política por delante. Medios estadounidenses informaron que está previsto un nuevo movimiento legislativo en el Senado durante septiembre, aunque la aprobación definitiva continúa dependiendo de negociaciones entre republicanos y demócratas.

Para el ecosistema cripto, esa discusión puede ser más trascendente que cualquier movimiento puntual de Bitcoin.

La cumbre de Washington mostró que los activos digitales ya no ocupan únicamente un espacio periférico dentro de la agenda financiera estadounidense. Exchanges, bolsas tradicionales y reguladores están discutiendo sobre una misma mesa cómo debería funcionar el mercado.

Para compañías latinoamericanas como Satoshi Tango, la señal es doble: Estados Unidos puede abrir una etapa de mayor previsibilidad para el capital institucional, pero también puede elevar el estándar competitivo y regulatorio para quienes quieran participar de una industria cada vez más integrada con las finanzas tradicionales.

El precio reaccionó primero. Ahora será la regulación la que determine si la reunión en la Casa Blanca fue apenas un catalizador de mercado o uno de los pasos que termine consolidando a la industria cripto dentro de la arquitectura financiera global.