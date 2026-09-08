Kicillof encabezó la jura de más de 2.000 cadetes de la Policía bonaerense y apuntó contra Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de jura de fidelidad a la bandera nacional de 2.075 cadetes de la fuerza provincial en la Escuela de Policía Juan Vucetich, ubicada en el partido de Berazategui. Acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, el mandatario ratificó la inversión estatal en el área y lanzó duras críticas hacia los recortes presupuestarios impuestos por la Casa Rosada.

Durante la ceremonia, Kicillof remarcó la importancia de transformar estructuralmente a la Policía mediante equipamiento, capacitación constante e inversión en tecnología.

"Este esfuerzo es mucho más importante hoy, ya que sostenemos una inversión histórica en materia de seguridad a pesar de un Gobierno nacional que ajusta y nos quita ilegalmente los recursos que nos corresponden", aseveró el Gobernador. En esa línea, remató: "Aquí no hay lugar para la motosierra: los cadetes y las familias bonaerenses pueden contar con nuestro compromiso innegociable para consolidar una fuerza que esté a la altura de las demandas de nuestro pueblo".

Incorporación de agentes y puesta en valor del polideportivo

Los 2.075 efectivos que juraron la bandera terminarán sus estudios a fin de año para incorporarse formalmente al despliegue territorial de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que cuenta actualmente con más de 90 mil agentes.

#Seguridad 👮‍♂️🇦🇷 Kicillof encabezó la jura de más de 2.000 cadetes y apuntó contra Milei: “Aquí no hay lugar para la motosierra”



El gobernador Axel Kicillof encabezó en Berazategui la jura de fidelidad a la bandera de 2.075 cadetes de la Policía bonaerense. Durante el acto… pic.twitter.com/YysNGuFv8P — ANDigital (@ANDigitalOK) September 8, 2026

Por su parte, el ministro Javier Alonso remarcó el compromiso que asumen los futuros oficiales: "Quienes desempeñan este trabajo en las calles necesitan de una rigurosa preparación y también de los enormes valores que guían a nuestra fuerza".

En el marco del acto, las autoridades inauguraron las obras de remodelación del polideportivo de la Escuela Vucetich, espacio clave para el entrenamiento operativo y físico de la tropa. Las mejoras incluyeron:

Estructura edilicia: Recambio integral de chapas y zinguería del techo principal.

Servicios e infraestructura: Renovación del tendido eléctrico y construcción de nuevos vestuarios y sanitarios.

Campo de entrenamiento: Reacondicionamiento de la cancha multideportiva para la práctica operacional.

Respaldo institucional y de intendentes

De la jornada participaron el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe Leandro María Sarlo; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; y el subadministrador del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo.

Asimismo, estuvieron presentes jefes comunales de la región y el interior bonaerense, entre ellos Marisa Fassi (Cañuelas), Julio Marini (Benito Juárez), Juan Manuel Álvarez (General Paz) y Juan José Fabiani (Almirante Brown).