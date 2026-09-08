Deportes | 8 sep 2026
FÚTBOL SENIOR
Salvaje agresión a un juez de línea en Racing vs. San Miguel: perdió el conocimiento y fue hospitalizado
Pablo Valles fue desmayado de un golpe en el rostro en el Predio Tita Mattiussi tras marcar una falta. El asistente permanece internado en observación. El partido fue suspendido y se esperan duras sanciones del Tribunal de Disciplina.
Un gravísimo hecho de violencia sacudió al fútbol Senior +35 durante la séptima fecha del Torneo Clausura. El choque entre Racing Club y San Miguel debió ser suspendido a los 23 minutos del segundo tiempo tras una brutal agresión física contra el juez de línea Pablo Valles, quien cayó noqueado al césped y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud.
El violento episodio ocurrió en el Predio Tita Mattiussi, en la localidad de Avellaneda, en momentos en que el partido se encontraba empatado 3 a 3.
"Terrible"— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 8, 2026
Por esto que pasó en el partido senior de Racing contra San Miguel. pic.twitter.com/g65i8J3zqX
Cómo se desató el ataque al asistente en el Predio Tita Mattiussi
El clima del partido venía caldeado tras varias protestas del equipo visitante, especialmente por un penal cobrado a favor de la Academia tras la indicación del propio Valles. En el conjunto de Avellaneda sumaba minutos como titular el exfutbolista y exentrenador de Boca Juniors, Claudio "Sifón" Úbeda.
Apenas un minuto después de que Racing marcara el 3-3 con un gol de Sierra, la situación derivó en la agresión:
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La infracción: Un jugador de San Miguel aplicó una dura patada sobre el futbolista de Racing, Ignacio De León.
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El señalamiento: El juez de línea Pablo Valles levantó la bandera para alertar la falta al árbitro principal.
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El golpe: Un futbolista de San Miguel corrió directo hacia el lineman y le asestó un fuerte impacto en la cara (testigos en el lugar señalaron un golpe de puño o cabezazo).
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Pérdida de conocimiento: Valles cayó inconsciente en el campo de juego. Tras recibir las primeras atenciones médicas en el predio, fue derivado a un hospital donde permanece internado bajo observación y realizándose estudios.
El descargo de Racing, la postura de la Liga y el perdón de San Miguel
Ante la gravedad de lo ocurrido, el encuentro se dio por finalizado y la resolución quedó supeditada a las decisiones del Tribunal de Disciplina de la Liga Senior:
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Racing Club: Emitió un duro descargo en sus redes oficiales: "Estamos cansados de que los equipos vengan al predio de Tita a querer tratar de ganar los partidos de guapos con semejante patada descalificadora y terrible piña al árbitro".
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Liga Senior del Fútbol Argentino: Publicó un comunicado expresando su "más enérgico repudio ante los hechos de violencia acontecimientos" y solidarizándose con la terna arbitral.
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Club Atlético San Miguel: Difundió disculpas públicas, señalando que el jugador involucrado reconoció la falta en vestuarios, se muestra arrepentido y que acatarán las medidas disciplinarias correspondientes.