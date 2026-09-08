Salvaje agresión a un juez de línea en Racing vs. San Miguel: perdió el conocimiento y fue hospitalizado

Un gravísimo hecho de violencia sacudió al fútbol Senior +35 durante la séptima fecha del Torneo Clausura. El choque entre Racing Club y San Miguel debió ser suspendido a los 23 minutos del segundo tiempo tras una brutal agresión física contra el juez de línea Pablo Valles, quien cayó noqueado al césped y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud.

El violento episodio ocurrió en el Predio Tita Mattiussi, en la localidad de Avellaneda, en momentos en que el partido se encontraba empatado 3 a 3.

"Terrible"



Por esto que pasó en el partido senior de Racing contra San Miguel. pic.twitter.com/g65i8J3zqX — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 8, 2026

Cómo se desató el ataque al asistente en el Predio Tita Mattiussi

El clima del partido venía caldeado tras varias protestas del equipo visitante, especialmente por un penal cobrado a favor de la Academia tras la indicación del propio Valles. En el conjunto de Avellaneda sumaba minutos como titular el exfutbolista y exentrenador de Boca Juniors, Claudio "Sifón" Úbeda.

Apenas un minuto después de que Racing marcara el 3-3 con un gol de Sierra, la situación derivó en la agresión:

La infracción: Un jugador de San Miguel aplicó una dura patada sobre el futbolista de Racing, Ignacio De León. El señalamiento: El juez de línea Pablo Valles levantó la bandera para alertar la falta al árbitro principal. El golpe: Un futbolista de San Miguel corrió directo hacia el lineman y le asestó un fuerte impacto en la cara (testigos en el lugar señalaron un golpe de puño o cabezazo). Pérdida de conocimiento: Valles cayó inconsciente en el campo de juego. Tras recibir las primeras atenciones médicas en el predio, fue derivado a un hospital donde permanece internado bajo observación y realizándose estudios.

El descargo de Racing, la postura de la Liga y el perdón de San Miguel

Ante la gravedad de lo ocurrido, el encuentro se dio por finalizado y la resolución quedó supeditada a las decisiones del Tribunal de Disciplina de la Liga Senior: