Pruebas PISA: “Fingimos una realidad que no existe”, la dura crítica de la diputada Minnaard

Tras conocerse los datos del informe internacional Pruebas PISA 2025 elaborado por la OCDE —que ubicaron a la Argentina en el puesto 72 sobre 91 países evaluados y marcaron el peor rendimiento educativo de los últimos 20 años—, la diputada provincial Priscila Minnaard lanzó duras críticas a las autoridades.

La legisladora de la provincia de Buenos Aires cuestionó que la agenda pública priorice discusiones sobre el encierro juvenil mientras el sistema escolar evidencia un deterioro estructural sin respuestas por parte de los Ejecutivos nacional y provincial.

"Es preocupante que sigamos fingiendo que esta realidad educativa no existe. Mientras la deserción escolar crece y los resultados evidencian un deterioro alarmante, el debate en agenda es mandar al joven que delinque a una cárcel en condiciones paupérrimas. Cuando falta un año para volver a las urnas, no se vislumbra ningún cambio. ¿Qué van a proponer? ¿Educación de calidad? ¿Escuelas seguras? ¿Docentes con salarios dignos? ¿Y los chicos? El Presidente calla, el gobernador nos miente", arremetió Minnaard.

Es preocupante que sigamos fingiendo que esta realidad educativa no existe.



Mientras la deserción escolar crece y los resultados evidencian un deterioro alarmante, el debate en agenda es mandar al joven que delinque a una cárcel en condiciones paupérrimas.



Cuando falta un año… pic.twitter.com/CKIQa6KixQ — Priscila Minnaard (@PriscilaMinn) September 8, 2026

Números rojos: caída pronunciada en las tres áreas clave

El informe del organismo internacional expuso retrocesos severos respecto a las ediciones anteriores, ubicando a los alumnos argentinos significativamente por debajo del promedio global de la OCDE:

Matemática: El país obtuvo 367 puntos . El 76% de los alumnos no alcanzó el nivel mínimo de competencia, lo que significa que casi 8 de cada 10 jóvenes de 15 años no pueden resolver problemas matemáticos elementales.

Lectura: Cayo a 389 puntos (frente a los 401 logrados en 2022). Un 60% de los estudiantes no cuenta con las competencias indispensables para identificar la idea principal de un texto de extensión moderada.

Ciencias: Registró 393 puntos (retrocediendo desde los 406 anteriores). El 59% de los evaluados quedó por debajo del umbral básico de conocimiento científico.

Alerta por ausentismo y falta de puntualidad

Más allá del rendimiento académico, el relevamiento PISA puso la lupa sobre la disciplina y la presencialidad en los colegios. Según las cifras oficiales, el 20% de los alumnos argentinos admitió haber faltado al menos un día a clases en las dos semanas previas a la prueba, mientras que un 66% reconoció haber llegado tarde, evidenciando fallas de hábito que impactan de manera directa en el aprendizaje.