Consolidado en plan solista, Ale Kurz se presenta en La Plata

Ale Kurz vuelve al centro de la escena, con una gira en la que no para de anunciar fechas y nuevos lanzamientos que son la previa de su nuevo tan ansiado disco.

En este marco, el exlíder de El Bordo se estará presentando en Guajira (La Plata) el próximo viernes 30 de octubre y las entradas se encuentran a la venta por sistema Livepass (comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés).

Desde que arrancó a construir La Otra Mitad, canción por canción, cada lanzamiento confirma que está atravesando el mejor momento compositivo de su etapa solista. Esta vez le toca el turno a “Intocable”.

“Intocable” es rock pop de producción orgánica y moderna: guitarras acústicas, eléctricas y teclados construyen una atmósfera cálida que sostiene una melodía luminosa y un estribillo hecho para ser cantado desde la primera escucha.

El tema habla de esos vínculos que no desaparecen aunque la persona ya no esté: la presencia en los recuerdos, en los sueños, en los pequeños momentos del día a día. Lejos de la tristeza fácil, la canción encuentra belleza en la certeza de que el amor permanece.

“Sé que te llevo a donde vaya, no me importa el lugar, y así te vuelvo a encontrar”, canta Kurz, y la frase le alcanza para convertir algo muy personal en algo completamente universal.