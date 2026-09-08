“Perjudica gravemente a la Provincia”: la advertencia de Alak contra el plan económico de Milei

El intendente de La Plata, Julio Alak, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezaron este martes la apertura del 4° Congreso Productivo Bonaerense en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha. Durante el acto, el jefe comunal platense lanzó duras críticas hacia la política económica del presidente Javier Milei, advirtiendo sobre las graves consecuencias del ajuste sobre la industria y el comercio local.

En su intervención frente a empresarios, representantes de PyMEs, cooperativas y la comunidad científica, Alak reivindicó el rol estratégico del territorio bonaerense en la economía del país.

"El plan económico del gobierno nacional perjudica gravemente a la Provincia de Buenos Aires, que privilegia los negocios financieros y las exportaciones de productos mineros y energía, discriminando a la industria y al comercio bonaerense", sostuvo el intendente en la capital provincial. Y enfatizó: "Somos orgullosamente la principal provincia productiva del país; aportamos el 40 % del PBI nacional gracias a un gran gobernador que tiene en claro que la salida es con producción y valor agregado".

Kicillof tildó de "criminal e irracional" la política industrial de la Nación

A su turno, el gobernador Axel Kicillof se sumó a las críticas y contextualizó el encuentro en medio de caídas históricas en la actividad industrial, la construcción, el turismo y las economías regionales a nivel nacional.

"Nos encontramos frente a un plan económico nacional que fue diseñado para destruir el capital, el conocimiento y el esfuerzo acumulados durante años por parte de los trabajadores, las pymes, los comerciantes y productores bonaerenses", aseveró Kicillof. Y sentenció: "Lo que está haciendo Milei con la industria y la ciencia argentina es criminal, irracional y profundamente contrario al interés nacional".

Ejes del 4° Congreso Productivo Bonaerense

Bajo el lema "El valor de producir", el encuentro organizado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica reúne a referentes de los 135 municipios con una agenda articulada en cuatro ejes centrales:

Innovación para la producción: Presentación de proyectos e insumos desarrollados con el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA).

Infraestructura para la producción: Estrategias de conectividad, energía y equipamiento para parques industriales.

Herramientas de financiamiento: Instrumentos crediticios y de fomento para el sector privado y cooperativo.

Desarrollo local: Políticas de integración regional entre municipios, universidades y pymes.

Del encuentro participaron también el ministro de Producción, Augusto Costa; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la jefa de Asesores, Cristina Alvarez Rodríguez; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el diputado nacional Jorge Taiana; e intendentes de la región como Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso).