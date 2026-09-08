Economía | 8 sep 2026
DATOS DEL INDEC
Alarma en la economía: fuertes caídas de la industria y la construcción en julio
El índice manufacturero registró su peor retroceso mensual (-5,0% desestacionalizado) impulsado por caídas en maquinaria y textil. El sector de las obras se desaceleró un 4,6% en comparación con junio.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este martes los indicadores de la actividad económica correspondientes a julio de 2026. Los números oficiales confirmaron un freno en los motores productivos del país: el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI) registró un descenso del 4,9% interanual, mientras que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) cayó un 4,5% en comparación con el mismo mes del año anterior.
La medición desestacionalizada expuso una contracción mensual aún más pronunciada respecto a junio, con un retroceso del 5,0% en la industria y del 4,6% en la construcción.
Industria: 12 de 16 sectores operaron en terreno negativo
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 8, 2026
La industria cayó 4,9% interanual en julio de 2026https://t.co/R2uqa0BZUx pic.twitter.com/x5pUIGBiYG
El relevamiento oficial indicó que el acumulado de los primeros siete meses del año en el sector industrial refleja una baja del 2,6%. Durante julio, 12 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales, encabezadas por rubros de la metalmecánica y el consumo:
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Otros equipos e instrumentos: -31,4%
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Maquinaria y equipo: -26,7%
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Prendas de vestir, cuero y calzado: -15,9%
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Productos textiles: -13,0%
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Minerales no metálicos: -12,6%
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Productos de tabaco: -12,3%
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Automotriz y autopartes: -5,4%
En contraposición, solo cuatro bloques lograron sostener variaciones positivas: Refinación del petróleo (+8,1%), Madera, papel e impresión (+7,1%), Otro equipo de transporte (+2,6%) e Industrias metálicas básicas (+1,6%).
Construcción: desplome en insumos clave para las obras
Aunque el acumulado de la actividad de la construcción mantiene un saldo positivo del 1,7% entre enero y julio, los datos del séptimo mes expusieron un freno en la demanda de insumos para obras públicas y privadas.
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La actividad de la construcción disminuyó 4,5% interanual en julio de 2026 y 4,6% respecto de junio https://t.co/KAyNt3Gxo9 pic.twitter.com/gpm03yowO5
La caída interanual del 4,5% se explicó por fuertes bajas en el consumo aparente de materiales básicos:
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Asfalto: -23,1%
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Yeso: -21,2%
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Ladrillos huecos: -12,9%
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Hormigón elaborado: -9,5%
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Cemento portland: -8,1%
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Hierro redondo y aceros: -2,4%
Por su parte, los únicos insumos con variaciones interanuales positivas en julio fueron el segmento de grifería, tubos y vidrio (+22,8%), artículos sanitarios de cerámica (+7,0%), mosaicos (+0,7%) y pinturas (+0,1%).