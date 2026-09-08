Alarma en la economía: fuertes caídas de la industria y la construcción en julio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este martes los indicadores de la actividad económica correspondientes a julio de 2026. Los números oficiales confirmaron un freno en los motores productivos del país: el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI) registró un descenso del 4,9% interanual, mientras que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) cayó un 4,5% en comparación con el mismo mes del año anterior.

La medición desestacionalizada expuso una contracción mensual aún más pronunciada respecto a junio, con un retroceso del 5,0% en la industria y del 4,6% en la construcción.

Industria: 12 de 16 sectores operaron en terreno negativo

El relevamiento oficial indicó que el acumulado de los primeros siete meses del año en el sector industrial refleja una baja del 2,6%. Durante julio, 12 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales, encabezadas por rubros de la metalmecánica y el consumo:

Otros equipos e instrumentos: -31,4%

Maquinaria y equipo: -26,7%

Prendas de vestir, cuero y calzado: -15,9%

Productos textiles: -13,0%

Minerales no metálicos: -12,6%

Productos de tabaco: -12,3%

Automotriz y autopartes: -5,4%

En contraposición, solo cuatro bloques lograron sostener variaciones positivas: Refinación del petróleo (+8,1%), Madera, papel e impresión (+7,1%), Otro equipo de transporte (+2,6%) e Industrias metálicas básicas (+1,6%).

Construcción: desplome en insumos clave para las obras

Aunque el acumulado de la actividad de la construcción mantiene un saldo positivo del 1,7% entre enero y julio, los datos del séptimo mes expusieron un freno en la demanda de insumos para obras públicas y privadas.

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La actividad de la construcción disminuyó 4,5% interanual en julio de 2026 y 4,6% respecto de junio https://t.co/KAyNt3Gxo9 pic.twitter.com/gpm03yowO5 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 8, 2026

La caída interanual del 4,5% se explicó por fuertes bajas en el consumo aparente de materiales básicos:

Asfalto: -23,1%

Yeso: -21,2%

Ladrillos huecos: -12,9%

Hormigón elaborado: -9,5%

Cemento portland: -8,1%

Hierro redondo y aceros: -2,4%

Por su parte, los únicos insumos con variaciones interanuales positivas en julio fueron el segmento de grifería, tubos y vidrio (+22,8%), artículos sanitarios de cerámica (+7,0%), mosaicos (+0,7%) y pinturas (+0,1%).