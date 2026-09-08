martes 08 de septiembre de 2026 - Edición Nº4553

Economía | 8 sep 2026

COSTO DE VIDA

Cuánto necesita ganar una familia en CABA para ser de clase media

El IDECBA confirmó que el umbral mínimo para un hogar propietario se fijó en $2.603.556 durante agosto. Si se suma el costo de un alquiler, la cifra escaló por encima de los $3,9 millones.

Los billetes duran cada vez menos en las manos.
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Para integrar la clase media plena en la Ciudad de Buenos Aires, una familia tipo (dos adultos y dos menores, propietarios de su vivienda) necesitó percibir un ingreso mensual de al menos $2.603.556,34 en agosto de 2026. Así lo reveló el último reporte del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

El informe oficial detalló que, para aquellos hogares que deben afrontar el pago mensual de un alquiler, el monto necesario para sostener ese nivel socioeconómico trepó hasta rozar los $4.000.000.

Estratificación social en la Ciudad: las escalas del IDECBA

El organismo porteño subdivide las categorías socioeconómicas de los hogares según su nivel de ingresos mensuales:

  • Indigencia: Menos de $903.930,35.

  • Pobreza no indigente: Entre $903.930,36 y $1.651.798,04.

  • No pobres vulnerables: Entre $1.651.798,05 y $2.082.845,06.

  • Sector Medio Frágil: Entre $2.082.845,07 y $2.603.556,33.

  • Clase Media "Plena": Entre $2.603.556,34 y $8.331.380,27.

  • Sectores Acomodados: $8.331.380,28 o más.

Alquileres e inflación en agosto

El incremento de la canasta respondió en parte al valor de los arrendamientos residenciales en la Capital Federal, donde un departamento de dos ambientes promedió los $796.283 y un tres ambientes alcanzó los $1.244.601.

En tanto, el Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) se ubicó en el 1,7% en agosto, registrando una desaceleración de 1,2 puntos porcentuales respecto de julio y acumulando un 21,5% en los primeros ocho meses del año.

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