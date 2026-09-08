Cuánto necesita ganar una familia en CABA para ser de clase media

Para integrar la clase media plena en la Ciudad de Buenos Aires, una familia tipo (dos adultos y dos menores, propietarios de su vivienda) necesitó percibir un ingreso mensual de al menos $2.603.556,34 en agosto de 2026. Así lo reveló el último reporte del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

El informe oficial detalló que, para aquellos hogares que deben afrontar el pago mensual de un alquiler, el monto necesario para sostener ese nivel socioeconómico trepó hasta rozar los $4.000.000.

Estratificación social en la Ciudad: las escalas del IDECBA

📊 En agosto, la línea de pobreza para una familia de 4 miembros y propietaria de la vivienda creció 2,1% respecto de julio de 2026.



Para el mismo tipo de hogar, la Canasta alimentaria ascendió a los $985.617.



➡️ Informe: https://t.co/YFBO6XaLuN#IDECBA #LíneasDePobreza pic.twitter.com/x9jhgy75lR — Instituto de Estadística y Censos IDECBA (@IDECBA) September 8, 2026

El organismo porteño subdivide las categorías socioeconómicas de los hogares según su nivel de ingresos mensuales:

Indigencia: Menos de $903.930,35.

Pobreza no indigente: Entre $903.930,36 y $1.651.798,04.

No pobres vulnerables: Entre $1.651.798,05 y $2.082.845,06.

Sector Medio Frágil: Entre $2.082.845,07 y $2.603.556,33.

Clase Media "Plena": Entre $2.603.556,34 y $8.331.380,27.

Sectores Acomodados: $8.331.380,28 o más.

Alquileres e inflación en agosto

El incremento de la canasta respondió en parte al valor de los arrendamientos residenciales en la Capital Federal, donde un departamento de dos ambientes promedió los $796.283 y un tres ambientes alcanzó los $1.244.601.

En tanto, el Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) se ubicó en el 1,7% en agosto, registrando una desaceleración de 1,2 puntos porcentuales respecto de julio y acumulando un 21,5% en los primeros ocho meses del año.