José C. Paz: Falsos repartidores asesinan a joven que volvía del gim para robarle la moto

Un trágico hecho de inseguridad sacudió a la localidad bonaerense de José C. Paz. Un joven de 23 años, identificado como David Elías Ojeda Vázquez, fue asesinado de un disparo por la espalda por dos delincuentes disfrazados con mochilas de la empresa PedidosYa, quienes lo interceptaron para robarle la moto cuando regresaba de entrenar.

El crimen ocurrió el lunes 7 de septiembre, pasadas las 21:30, en el cruce de las calles Polonia y Piñero, en el barrio Sol y Verde. Toda la secuencia del ataque quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona.

La secuencia del ataque y la fuga de los ladrones

De acuerdo con la reconstrucción sumada al expediente judicial:

La emboscada: Elías circulaba en su vehículo cuando dos "motochorros" con indumentaria de delivery le cerraron el paso y lo encañonaron.

El disparo por la espalda: Ante la amenaza, el joven aceleró para intentar escapar, pero uno de los agresores le disparó sin piedad. El impacto hizo que perdiera el control y cayera sobre la vereda.

El robo y la huida: Con la víctima herida en el suelo, los delincuentes regresaron sobre sus pasos, tomaron la moto de Elías y se dieron a la fuga.

Agonía y deceso: Tras permanecer unos 15 minutos tendido en la vía pública, una ambulancia trasladó al joven de urgencia al Hospital Mercante, donde falleció debido a la gravedad de la herida.

#Policiales 🚨🚔 Horror en José C. Paz: falsos repartidores mataron por la espalda a un joven para robarle la moto



David Elías Ojeda Vázquez, de 23 años, fue asesinado de un disparo cuando regresaba de entrenar en el barrio Sol y Verde. Dos delincuentes que simulaban ser… pic.twitter.com/RT9aQAlhvQ — ANDigital (@ANDigitalOK) September 8, 2026

Causa judicial y protesta vecinal en la Ruta 197

La causa quedó bajo la órbita de la UFI N° 18 Descentralizada de Malvinas Argentinas, bajo la carátula de homicidio criminis causa. Hasta el momento, no hay detenidos y la policía analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para reconstruir la ruta de escape de los homicidas.

El homicidio desató la indignación de los vecinos del barrio Sol y Verde. Familiares y amigos de Ojeda Vázquez anunciaron que realizarán cortes de tránsito y manifestaciones sobre la Ruta 197 en reclamo de justicia.

A la protesta se sumaron repartidores de la zona, quienes denunciaron que las mochilas de las aplicaciones de delivery se alquilan o venden sin control en redes sociales para ser utilizadas como fachada en hechos delictivos.