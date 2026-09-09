Murió Chiche Gelblung: guerra, aliens y periodismo en la calle

El periodista y conductor radial y televisivo Samuel ‘Chiche’ Gelblung murió este miércoles a poco de cumplir 82 años, tras más de cinco décadas de trayectoria que lo destacaron como una figura central de los medios de comunicación, dueño de un estilo muy personal que marco una era.

Cabe reseñar que el comunicador ya había permanecido internado en terapia intensiva desde el pasado 12 de mayo en el marco de controles posteriores a una intervención cardíaca. Es que semanas antes le habían colocado dos stents luego de un infarto en el pie producido por problemas circulatorios.

Nacido el 7 de octubre de 1944, Gelblung desarrolló una de las carreras más extensas y reconocibles del periodismo argentino, desde su labor en gráfica dirigiendo la Revista Gente, radio y televisión, aunque fue en la pantalla chica donde se consolidó como una personalidad que marcó la época, con un estilo frontal y muchas veces controversial, y se convirtió en una referencia ineludible del periodismo policial y de actualidad.

Según reseñó Noticias Argentinas, su nombre quedó asociado históricamente a ciclos como “Memoria”, uno de los programas periodísticos más emblemáticos de los años noventa, donde mezclaba investigación, entrevistas, archivos impactantes y una controvertida impronta editorial.

El ciclo alcanzó altos niveles de audiencia y fue pionero en instalar una narrativa televisiva basada en casos policiales, escándalos políticos y debates sociales, con una impronta muy característica en su paso por señales como Canal 9, América TV, Crónica TV y Radio del Plata, entre muchas otras emisoras.

También condujo ciclos como “Hola Chiche”, “70.20.HOY”, “Chiche en vivo” y “Polémica en el bar”, además de mantener durante años una fuerte presencia radial en emisoras como Radio Del Plata, Radio 10 y Crónica TV.

Durante sus últimos años siguió al frente de programas en Crónica TV y participó de debates políticos en canales de noticias, incluso después de internaciones por neumonía, insuficiencia renal y cuadros cardiovasculares entre 2023 y 2026.

En abril de 2026 había revelado públicamente que le colocaron dos stents tras una descompensación y semanas después volvió a ser internado por complicaciones circulatorias.

