Tomaba cerveza mientras manejaba por la Autopista Riccheri: casi 3 g/l de alcohol en sangre

Un conductor de 35 años fue sancionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) luego de dar 2,56 g/L en un control de alcoholemia. Ocurrió en la Autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 15,5, donde el organismo realizaba un operativo de fiscalización.

El hombre circulaba en un vehículo particular y tras ser detenido, los agentes notaron que circulaba tomando cerveza y que había dejado la lata en la puerta del vehículo. Ante la pregunta del personal de la ANSV sobre si había tomado, su respuesta fue: “un poco”.

#Peligro 🍺🚗 Tomaba cerveza mientras manejaba por la Autopista Riccheri: Tenía 2,56 g/l de alcohol en sangre



Un conductor de 35 años fue detenido durante un operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en la Autopista Riccheri. Los agentes descubrieron que iba… pic.twitter.com/C9BzOOc3Os — ANDigital (@ANDigitalOK) September 9, 2026

Además del test positivo de alcohol, se trasladaba sin seguro, sin la Revisión Técnica Obligatoria, sin el cinturón de seguridad colocado y sin la identificación del vehículo. Una serie de acciones irresponsables detectadas a tiempo por la ANSV.

Todas estas irregularidades le costaron la inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir y ahora la Justicia correspondiente determinará el tiempo de sanción al volante, mientras que deberá afrontar más de 5 millones y medio de pesos por la acumulación de infracciones.

Este caso se dio en el marco de un operativo que la ANSV desplegó el domingo a la madrugada en ambos sentidos de la autopista Riccheri, donde se fiscalizaron 2.744 vehículos y fueron sancionados 110 conductores, de los cuales 90 fueron por alcoholemia positiva.