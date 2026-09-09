Julio Alak ensalzó la figura de Ricardo Balbín: “Símbolo de unión nacional”

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este miércoles el acto homenaje a Ricardo Balbín que se desarrolló en el cementerio municipal a 45 años de su fallecimiento junto a autoridades, dirigentes, vecinos y familiares del dirigente.

“Ricardo Balbín fue uno de los próceres civiles más importantes del Siglo XX, fue un maestro para todos y un símbolo de la unión nacional”, expresó Alak, al tiempo que recalcó que “a 45 años de su fallecimiento, rendimos homenaje a su legado y su compromiso”.

El Dr. Balbín fue sin duda uno de los dirigentes políticos clave de la democracia argentina del siglo XX. Su protagonismo en la Unión Cívica Radical a lo largo de tres décadas nos legó, con su histórico abrazo con Juan Perón, el símbolo de unión nacional más trascendente de… pic.twitter.com/tpzayexAEH — Julio Alak (@Julio_Alak) September 9, 2026

La conmemoración fue organizada bajo el lema “Bregar es la consigna” y convocó a las máximas autoridades del Comité Nacional y Provincial de la UCR. También participaron funcionarios y referentes del ámbito político local, provincial y nacional.

Durante la jornada, oficiaron de oradores el intendente Alak; el presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín; el presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella; el presidente de la comisión organizadora, Andrés García; entre otras autoridades

En ese marco, Alak y Emiliano Balbín realizaron el izamiento del pabellón nacional y se entonó el Himno Nacional, mientras que el Comité Nacional de la UCR, encabezado por Chiarella, y el Comité Provincia, a cargo de Balbín, hicieron entrega de placas conmemorativas.

A 45 años de su fallecimiento, recordamos a Ricardo Balbín, figura fundamental del radicalismo y la democracia argentina.

Su legado de diálogo, pluralidad y defensa de las instituciones nos convoca a seguir construyendo un destino común.#RicardoBalbín #UCR #ElProvincia pic.twitter.com/1QhrljhG9r — UCR Buenos Aires (@UCRBuenosAires) September 9, 2026

El acto se desarrolló en un marco de reconocimiento a la trayectoria y el legado de una de las personalidades más relevantes de la política argentina, destacada por su vocación democrática y su protagonismo en distintos acontecimientos que marcaron la historia reciente del país.