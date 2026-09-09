miércoles 09 de septiembre de 2026 - Edición Nº4554

Municipios | 9 sep 2026

La Plata

Julio Alak ensalzó la figura de Ricardo Balbín: “Símbolo de unión nacional”

Fue en el marco del homenaje al caudillo radical, a 45 años de su fallecimiento. Participaron autoridades del Comité Nacional y Provincial de la UCR.

Julio Alak.
TAGS: UCR, JULIO ALAK, RICARDO BALBIN, UNION NACIONAL

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este miércoles el acto homenaje a Ricardo Balbín que se desarrolló en el cementerio municipal a 45 años de su fallecimiento junto a autoridades, dirigentes, vecinos y familiares del dirigente.

“Ricardo Balbín fue uno de los próceres civiles más importantes del Siglo XX, fue un maestro para todos y un símbolo de la unión nacional”, expresó Alak, al tiempo que recalcó que “a 45 años de su fallecimiento, rendimos homenaje a su legado y su compromiso”.

La conmemoración fue organizada bajo el lema “Bregar es la consigna” y convocó a las máximas autoridades del Comité Nacional y Provincial de la UCR. También participaron funcionarios y referentes del ámbito político local, provincial y nacional.

Durante la jornada, oficiaron de oradores el intendente Alak; el presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín; el presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella; el presidente de la comisión organizadora, Andrés García; entre otras autoridades

En ese marco, Alak y Emiliano Balbín realizaron el izamiento del pabellón nacional y se entonó el Himno Nacional, mientras que el Comité Nacional de la UCR, encabezado por Chiarella, y el Comité Provincia, a cargo de Balbín, hicieron entrega de placas conmemorativas.

El acto se desarrolló en un marco de reconocimiento a la trayectoria y el legado de una de las personalidades más relevantes de la política argentina, destacada por su vocación democrática y su protagonismo en distintos acontecimientos que marcaron la historia reciente del país.

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