Celos mortales en Ituzaingó: asesinó a su novia de 18 años, baleó al suegro y está prófugo

Una joven de 18 años fue asesinada de un disparo durante una violenta discusión con su pareja en la localidad bonaerense de Ituzaingó, en un hecho que además dejó herido al padrastro de la víctima. El principal sospechoso fue identificado como Elías Barrionuevo, de 19 años, quien escapó del lugar y es intensamente buscado por la Policía.

El episodio ocurrió sobre calle Almagro al 2500, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia doméstica. Al arribar, efectivos de la comisaría 4ª de Ituzaingó encontraron a Ruth Camila Marful Castro, tendida en la vía pública y gravemente herida.

La joven presentaba una lesión provocada por un arma de fuego a la altura del cuello. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladada de urgencia en un móvil policial hasta el Hospital del Bicentenario, donde finalmente murió.

En el mismo lugar fue encontrado su padrastro, Jorge González, de 35 años, quien había recibido impactos de bala en ambas piernas.

De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la investigación, Barrionuevo habría iniciado una discusión con su pareja. En medio del episodio, González intervino para defender a la joven y el acusado habría extraído un arma de fuego y efectuado varios disparos antes de escapar.

#Policiales 🚨🖤 Horror en Ituzaingó: mataron a una joven de 18 años, balearon a su padrastro y buscan a su novio



Ruth Camila Marful Castro, de 18 años, murió tras recibir un disparo en el cuello durante un episodio de violencia ocurrido en Ituzaingó. Por el crimen es… pic.twitter.com/WVzNAZTTDV — ANDigital (@ANDigitalOK) September 9, 2026

Los peritos que trabajaron en la escena levantaron tres vainas y dos casquillos compatibles con una pistola calibre .380. El arma utilizada en el ataque todavía no fue localizada.

Mientras los investigadores trabajan para encontrar al sospechoso, también se inició el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones, con el objetivo de reconstruir la fuga y obtener imágenes que permitan establecer hacia dónde se dirigió.

La familia de Ruth también aportó información sobre la relación que mantenía con Barrionuevo. Su abuela, Mónica, afirmó ante los medios que el joven era extremadamente celoso y describió la relación como conflictiva.

“Era muy celoso. Nunca pensé que por celos iba a llegar a hacer algo así”, expresó la mujer, quien además contó que su nieta había retomado sus estudios, tenía una activa vida social y soñaba con convertirse en modelo.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 11 del Departamento Judicial de Morón, cuyos fiscales Florencia Inés Di Sciascio y Leandro Matías Vaccaro dispusieron distintas medidas para localizar al acusado, determinar las circunstancias exactas del crimen y encontrar el arma utilizada.

El expediente fue caratulado como homicidio y lesiones, mientras continúa la búsqueda del joven señalado como autor del ataque.