Rumbo a 2027: Axel Kicillof desembarcó en Misiones para medir fuerzas y consolidar su perfil federal

En el marco de un plan constante para proyectar su figura más allá de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles 9 de septiembre una intensa jornada de trabajo e institucional en la provincia de Misiones. El despliegue territorial combina la firma de convenios bilaterales con el mandatario local, Hugo Passalacqua, el diálogo directo con productores regionales y una muestra de volumen político propio pensado para el escenario electoral de 2027.

La visita se inscribe dentro de la construcción del Movimiento Derecho al Futuro, la plataforma política mediante la cual el gobernador busca tejer alianzas con mandatarios provinciales y estructurar la oposición nacional al gobierno de Javier Milei.

Convenios estratégicos con la gestión de Passalacqua

En la Casa de Gobierno en Posadas, Kicillof y Passalacqua concretaron un acuerdo marco de colaboración para afianzar el intercambio técnico y operativo entre Buenos Aires y Misiones en áreas clave de la administración pública:

Seguridad: Protocolos conjuntos e intercambio de tecnología aplicable al combate del delito.

Educación Superior: Expansión del programa bonaerense Puentes mediante una alianza estratégica con la Universidad Nacional de Misiones ( UNaM ).

Desarrollo Agrario e Industrial: Transferencia de conocimientos técnicos e innovación para potenciar cadenas de valor provinciales.

Durante las primeras horas del día, la comitiva oficial recorrió las instalaciones de la Escuela Secundaria de Innovacióny la Biofábrica Misiones S.A. "Empezamos la jornada mostrando cómo la ciencia, la tecnología y la educación técnica pueden potenciar la producción y el desarrollo", remarcó el Gobernador.

Apoyo al sector yerbatero y cruce a las medidas nacionales

Un punto neurálgico del itinerario tuvo lugar en la localidad de Apóstoles, donde Kicillof visitó la Cooperativa Yerbatera Las Tunas. En el lugar, mantuvo una reunión con pequeños y medianos productores fuertemente impactados por la desregulación económica.

El mandatario bonaerense apuntó duramente contra el programa económico de la Casa Rosada, señalando que la quita de facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) dejó indefensos a los eslabones más débiles de la cadena productiva frente a la concentración de mercado.

Cierre partidario en la sede del PJ Posadas

El tramo de mayor impacto político interno está reservado para la tarde en la sede del Partido Justicialista de Posadas(López y Planes 2964).

Kicillof encabeza un acto con dirigentes y militantes del peronismo misionero bajo el lema "Hay otro camino", donde presenta su libro y repasa las prioridades del movimiento nacional. El evento marca un gesto inequívoco de liderazgo en la interna partidaria, buscando aglutinar voluntades en el interior del país con miras al armado presidencial de 2027.