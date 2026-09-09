Vicente López suma obras en el Hospital Houssay: nuevos espacios y tecnología

El Municipio de Vicente López presentó una nueva etapa de ampliación y modernización en el Hospital Municipal Bernardo Houssay. Las obras abarcan la creación de instalaciones destinadas al personal de salud y la suma de equipamiento médico de alta complejidad, orientados a optimizar la atención de los pacientes del distrito.

Durante la presentación de las reformas, la intendenta Soledad Martínez recorrió las salas terminadas e hizo hincapié en la necesidad de sostener un plan permanente de inversión pública en el área sanitaria.

Infraestructura médica y herramientas con Inteligencia Artificial

Las tareas concretadas forman parte de un plan integral de modernización que ya contempla más de 30 intervenciones edilicias en el centro de salud que atiende a más de 85.000 vecinos al año.

Entre los trabajos finalizados se destacan:

Espacios para el personal: Incorporación de un nuevo dormitorio para Clínica Médica, sectores para la evolución e historias clínicas, áreas de descanso, lockers y escritorios.

Monitoreo y logística: Creación de una estación de enfermería con visión panorámica de la planta de internación, áreas de depósito y ampliación del sector de residuos patogénicos.

Tecnología de diagnóstico: Incorporación de un ecógrafo de alta definición con herramientas de Inteligencia Artificial, un Laboratorio de Bacteriología y cinco nuevos consultorios en Cardiología.

"Nos hacemos cargo de atender cada vez a más vecinos"

En el marco de la inauguración, Soledad Martínez contextualizó las obras dentro de la coyuntura socioeconómica del Conurbano y el traspaso de usuarios del sistema privado al público:

"Cada vez hay más vecinos que requieren atención de salud pública, vecinos que dejan de pagar su prepaga o no tienen obra social. La provincia de Buenos Aires no se ocupa de la salud de los bonaerenses. Nosotros nos hacemos cargo en este hospital municipal, y en todo nuestro sistema de salud, de atender cada vez a más vecinos de Vicente López", sostuvo la jefa comunal.

La mandataria subrayó además que los trabajos están pensados "para atender de manera exclusiva a los vecinos del distrito", consolidando la respuesta del efector comunal ante la creciente demanda en la región.