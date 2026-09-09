Kicillof selló acuerdos con Passalacqua en Misiones y cruzó a Milei: “Nos dicen que nos arreglemos solos”

En una movida política con fuerte proyección federal, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desembarcó en Misiones para reunirse con su par provincial, Hugo Passalacqua. Ambos mandatarios firmaron un acuerdo marco de colaboración para articular acciones conjuntas en materia de seguridad pública, desarrollo agrario y tecnología foresto-industrial.

Durante el encuentro, Kicillof cuestionó con dureza el recorte de fondos hacia las provincias por parte de la administración nacional conducida por Javier Milei:

"Estamos viviendo una etapa en la que nos dicen que las provincias se las tienen que arreglar por su cuenta: eso no es federalismo, es abandono. Mientras las demandas aumentan, el Gobierno nacional nos quita ilegalmente los recursos que nos corresponden para construir un falso superávit", enfatizó el mandatario bonaerense.

Acuerdos bilaterales: seguridad, biotecnología y alimentos

La alianza estratégica entre la provincia de Buenos Aires y Misiones apunta a fortalecer el intercambio comercial e institucional sin intermediación de la Nación:

Seguridad pública: Articulación entre el Ministerio de Seguridad bonaerense y la cartera de Gobierno misionera para intercambiar protocolos de actuación, capacitaciones y asistencia ante emergencias.

Apertura de mercados: Desarrollo de mecanismos de comercialización para que la producción alimentaria y la yerba mate de pequeños productores misioneros lleguen directamente a las góndolas bonaerenses.

Biotecnología aplicable: Cooperación científica a través de la empresa Biofábrica Misiones S.A., que ya provee soluciones tecnológicas y laboratorios móviles a municipios de la provincia de Buenos Aires.

Respaldo al sector yerbatero golpeado por el DNU

Como parte de su agenda de trabajo, Kicillof se trasladó a la ciudad de Apóstoles para recorrer la Cooperativa Las Tunas, una histórica productora yerbatera fundada en 1960. Allí conversó con tareferos y pequeños productores sobre la pérdida de facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) tras el DNU 70/24.

"Lo que hoy sufren los productores yerbateros en Misiones se repite en nuestra provincia y en distintas economías regionales: cuando el Estado se corre, se impone la ley del más fuerte y los perjudicados siempre son los eslabones más débiles de la cadena de valor", sostuvo el gobernador.

Por su parte, Hugo Passalacqua remarcó la importancia de la integración entre estados provinciales frente a la coyuntura nacional: "Las provincias somos preexistentes a la Nación, y en momentos como este es cuando más tenemos que tirar juntos del carro para salir adelante". La comitiva bonaerense estuvo integrada por los ministros Carlos Bianco, Javier Alonso, Javier Rodríguez y Andrés Larroque, junto al intendente de Ensenada, Mario Secco.