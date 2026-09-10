jueves 10 de septiembre de 2026 - Edición Nº4555

Campo | 10 sep 2026

Elecciones

Nicolás Pino fue reelecto como presidente de la Sociedad Rural Argentina

Se impuso con el 64,6 % de los votos sobre la lista que encabezó su actual vicepresidente, Marcos Pereda. Dijo que el objetivo central es “retenciones cero por ley y para siempre”.

Un pasaje de la asamblea de este jueves.
TAGS: SOCIEDAD RURAL, MESA DE ENLACE, RETENCIONES, NICOLAS PINO, MARCOS PEREDA

En la Sede Social de la Sociedad Rural Argentina (SRA), se realizó este miércoles la 162° Asamblea General Ordinaria de Socios, en la que se aprobaron todos los puntos previstos en el Orden del Día y se eligieron las autoridades que conducirán la entidad durante el período 2026–2028. Además, también se aprobó el Balance y la Memoria.

En lo que fue la elección más reñida de la historia de la entidad, el actual presidente Nicolás Pino se impuso con 1.441 votos sobre los 592 que obtuvo su vice, Marcos Pereda. Fue el 64,6 % de los sufragios sobre un total de 2.229 votantes.

“Agradecemos la confianza que depositaron en nosotros, en nuestro equipo y en una forma de gestionar la institución. Recibimos este resultado con alegría, pero fundamentalmente con responsabilidad, compromiso, la convicción de comenzar una nueva etapa y seguir construyendo una Sociedad Rural Argentina cada vez más sólida, federal, representativa y cercana a los productores”, afirmó Pino.

“Quiero reconocer especialmente a todo el staff de la institución, a los directores y delegados que nos acompañaron durante estos años, y a los miembros del Ateneo, por su compromiso, su trabajo y su acompañamiento. Esta gestión es el resultado de un esfuerzo colectivo y de muchas personas que todos los días trabajan para fortalecer la Sociedad Rural Argentina”, agregó.

Por su parte, el vicepresidente electo, Carlos Odriozola, remarcó la importancia de fortalecer la presencia territorial de la entidad y representar la diversidad productiva del país. “Durante estos años recorrimos el país, escuchamos, aprendimos y estuvimos junto a cada productor. Queremos que la Rural esté cada vez más presente, allí donde hay un productor. Una institución que no representa al campo solamente desde un escritorio, sino desde el territorio”, sostuvo.

De cara a la nueva gestión, Pino señaló que la competitividad, la reducción de la presión tributaria y una mayor inserción internacional serán ejes centrales de la agenda de la entidad.

“Vamos a continuar trabajando para alcanzar un objetivo que consideramos central: retenciones cero por ley y para siempre. También impulsaremos una agenda de competitividad que contemple mejor infraestructura, mayor acceso al crédito, incorporación de tecnología, seguridad y una inserción internacional cada vez más ambiciosa para nuestra producción”, completó.
 

Más Noticias