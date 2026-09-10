Así es el “China Zorrilla”, el ferry eléctrico más grande del mundo que unirá Buenos Aires-Colonia

El China Zorrilla, considerado el ferry eléctrico más grande del mundo, llegará este jueves al puerto de Nueva Palmira, en la República Oriental del Uruguay, donde será botado durante el fin de semana.

La embarcación fue construida por el astillero australiano Incat para Buquebús y realizó el viaje hasta Sudamérica a bordo del Black Marlin, un gigantesco buque semisumergible especializado en transportar barcos y grandes estructuras.

La elección de Nueva Palmira obedeció a que el puerto cuenta con la profundidad y el espacio necesarios para que el Black Marlin pueda sumergir parcialmente su cubierta y liberar al China Zorrilla mediante una operación conocida como float-off.

Cabe mencionar que el puerto de Colonia, donde tendrá su base el nuevo ferry, no dispone del calado necesario para realizar una maniobra de semejante magnitud y por eso, una vez puesto a flote, el China Zorrilla será trasladado hacia Colonia del Sacramento para continuar con su alistamiento y las pruebas finales.

De acuerdo con la Administración Nacional de Puertos de Uruguay, el desembarque está programado para el sábado 12 de septiembre, aunque dependerá de las condiciones meteorológicas. El operativo podría extenderse entre 24 y 48 horas y contará con la participación de remolcadores.

Libre de emisiones y 100 % eléctrico

El China Zorrilla es el primer buque 100 % eléctrico de gran porte del mundo, por lo que su lanzamiento transforma la movilidad entre ambas márgenes del Río de la Plata.

Tiene una capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos y como quedó dicho su propulsión es de cero emisiones, con motores eléctricos sin combustibles fósiles.

El China Zorrilla unirá exclusivamente Buenos Aires y Colonia del Sacramento, conectando Argentina y Uruguay a través de una operación 100 % eléctrica. En ambos puertos, el buque contará con infraestructura de carga especialmente desarrollada para abastecer su sistema de baterías, permitiéndole realizar la travesía y recargar la energía necesaria para continuar su operación.

Experiencia del pasajero