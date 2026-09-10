Terror frente a una escuela en El Palomar: delincuentes balearon al padre de una alumna

Alumnos, padres y docentes del reconocido Colegio Emaus de la localidad bonaerense de El Palomar vivieron momentos de extrema tensión a primera hora de este jueves, cuando un grupo de delincuentes intentó asaltar a las personas que estaban por dejar a sus hijos e hijas en el establecimiento educativo.

Como no pudieron concretar el golpe, los maleantes comenzaron a disparar y en esa arremetida hirieron de tres balazos al padre de una estudiante y luego huyeron. La víctima es un policía retirado que había dado la voz de alto.

El hecho ocurrió pasadas las 7 de la mañana en la calle Santiago Brian al 900, partido de Morón, en circunstancias en que había intenso movimiento en la cuadra, propio del horario de ingreso escolar.

De acuerdo a la información brindada por la policía, los delincuentes llegaron al lugar en dos vehículos y quisieron asaltar a las personas que estaban en el lugar.

“Frenaron dos autos, abrieron la puerta del mío y me apuntaron. Estaban todos armados”, dijo una mujer.

“En ese momento bajó el policía retirado (de su vehículo) y empezaron los disparos. Los ladrones se subieron a los autos y se fugaron. El hombre intentó correrlos, pero se cayó”, prosiguió.

#Policiales 🚨🏫 Terror frente a una escuela en El Palomar: balearon al padre de una alumna



Momentos de extrema tensión se vivieron este jueves por la mañana frente al Colegio Emaus, cuando delincuentes armados intentaron asaltar a familias que llegaban al establecimiento. Un… pic.twitter.com/JYEJLyqElA — ANDigital (@ANDigitalOK) September 10, 2026

Otra mujer, madre de un alumno, precisó que “cuando empiezan los tiros, los delincuentes se suben al auto y el hombre cae en la calle con la herida en el abdomen”.

“La nena (hija del hombre herido) no llegó a ver nada porque estaba dormida”, completó.

Una fotografía tomada después del episodio muestra al hombre tendido sobre el asfalto, mientras varias personas se acercan para asistirlo. En la escena también se observa a vecinos que permanecen alrededor de la víctima y un vehículo detenido a pocos metros. Se supo luego que ingresó de urgencia al Hospital Posadas.

En el lugar del hecho trabajaba personal de Policía Científica, abocado a realizar las pericias correspondientes y el levantamiento de pruebas que sean de interés para la causa que encabeza el fiscal Pablo Masferrer, titular de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Morón.

