La Zaranda regresa a Buenos Aires con su nuevo espectáculo

La Zaranda, Teatro Inestable de Ninguna Parte, llega a Buenos Aires para presentar Todos los ángeles alzaron el vuelo, su más reciente creación. Con texto de Eusebio Calonge y dirección de Paco de La Zaranda, el espectáculo realizará una nueva temporada en el Teatro Sarmiento entre el 12 y el 29 de noviembre 2026, reafirmando el vínculo de casi cuatro décadas entre la compañía jerezana y el público porteño.

Inspirada en la tradición de la picaresca española, la obra propone un viaje poético a la periferia de la vida. Sus protagonistas —dos prostitutas, un proxeneta, un exconvicto y un demente que funciona como trasunto de Caronte— son “ángeles caídos” que arrastran sus alas por habitaciones vacías y descampados, buscando una ranura de luz entre lo sórdido.

Fiel al estilo de la compañía, Todos los ángeles alzaron el vuelo utiliza un humor negro que nace del dolor como un acto de resistencia y dignidad frente a lo inevitable.

Este montaje es, además, una elegía cargada de amor y esperanza dedicada a Laura Gómez-Lacueva, actriz de la compañía fallecida en 2023, cuya ausencia la puesta en escena integra de manera física y poética, y permite así que el teatro cumpla su función de ritual de resurrección, donde lo invisible se hace carne.

Con este estreno, La Zaranda celebra casi medio siglo de fidelidad a una poética propia y singular, alejada de modas y academicismos. La compañía, galardonada con el Premio Nacional de Teatro en España, mantiene sus constantes: el uso simbólico de los objetos, la depuración textual y el compromiso existencial.

En escena, el núcleo histórico compuesto por Gaspar Campuzano, Francisco Sánchez y Enrique Bustos se une a Ingrid Magrinyá y Natalia Martínez para dar vida a una “humanidad al límite”.

El repertorio de la Zaranda está integrado por las obras Manual para armar un sueño (2024), La batalla de los ausentes (2021), El desguace de las musas (2019), Ahora todo es noche (2017), El grito en el cielo (2014), El régimen del pienso (2012), Nadie lo quiere creer (2010), Futuros difuntos (2008), Los que ríen los últimos (2006), Homenaje a los malditos (2004), Ni sombra de lo que fuimos (2002), La puerta estrecha (2000), Cuando la vida eterna se acabe (1997), Obra póstuma (1995), Perdonen la tristeza (1992), Vinagre de Jerez (1989), Mariameneo Mariameneo (1985), Los tinglaos de Maricastaña (1983).

Todos los ángeles alzaron el vuelo cuenta con iluminación de Peggy Bruzual, vestuario de Encarnación Sancho, ayudantía de dirección de Andrea Delicado, fotografía y cartel de Víctor Iglesias, distribución de Sebastián Blutrach y producción ejecutiva de Luciano Greco.

Las funciones tendrán lugar de miércoles a domingos a las 20 horas en el Teatro Sarmiento (Avenida Sarmiento 2715) y las entradas puede adquirirse a través de Plateanet o en la boletería del Teatro Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857).