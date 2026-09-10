Testean sistema de monitoreo permanente para pasos a nivel en la Línea Sarmiento

En el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional, Trenes Argentinos comenzó a probar un sistema integral de supervisión, telemetría y registro continuo en los pasos a nivel de la línea Sarmiento, con el objetivo de elevar la seguridad operacional y reducir los tiempos de respuesta ante contingencias.

Este sistema permite supervisar los cruces ferroviarios durante las 24 horas, monitoreando -en tiempo real- el estado de los brazos de barrera, la ocupación de los circuitos de vía, la alimentación eléctrica y las señales asociadas.

Ante cualquier anomalía, se generan alarmas automáticas que son enviadas simultáneamente al Centro de Control y a las Bases de Señalamiento -áreas operativas que intervienen ante estas situaciones- , permitiendo que el personal de mantenimiento y conducción actúe en el mismo instante en que se produce la falla.

A diferencia de la detección tradicional, este sistema incorpora un registrador histórico (caja negra) que almacena cada cambio de estado con fecha y hora, lo que brinda evidencia técnica objetiva para auditorías e investigaciones de incidentes.

Además, permite planificar el mantenimiento en base a eventos reales y no únicamente a recorridas preventivas, optimizando recursos y generando estadísticas operativas clave (como tiempos de cierre y ocupación de vía, etcétera).

Resta mencionar que el dispositivo se encuentra en fase de prueba piloto. En caso de obtener resultados satisfactorios, se prevé su implementación progresiva en el resto de las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), consolidando un estándar moderno de seguridad ferroviaria.