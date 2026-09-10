Del café al champagne, nuevos maridajes para celebrar el Día Internacional del Chocolate

Hay combinaciones que simplemente funcionan. Lo amargo que equilibra lo dulce. Lo crocante que transforma una textura. La fruta que encuentra su contrapunto perfecto en el cacao. Y una buena bebida que puede llevar la experiencia todavía más lejos.

En el marco del Día Internacional del Chocolate, que se celebra cada 13 de septiembre, Chocolates Lacasa propone descubrir nuevas maneras de disfrutar uno de los sabores favoritos del mundo a través de diferentes productos, momentos y maridajes.

El chocolate puede ser protagonista de una sobremesa, acompañar una pausa o convertirse en el complemento perfecto de una bebida. La propuesta invita a animarse a probar nuevas combinaciones.

Chocolate Negro 92 % + copa de vino

Para los amantes de los sabores intensos, el Chocolate Negro 92 % Cacao encuentra en una copa de vino un compañero ideal. La potencia y profundidad del cacao pueden complementarse con los aromas y matices de diferentes variedades de vino, convirtiendo un simple cuadrado de chocolate en una experiencia de degustación.

Trufas al cacao + champagne

Una combinación pensada para brindar. La textura suave de las trufas al cacao junto con las burbujas y la frescura del champagne crean un maridaje elegante, ideal para una celebración, una sobremesa o simplemente para darse un gusto.

Chocolate con pistacho estilo Dubai + espresso

El fenómeno del pistacho también llega al universo del chocolate. La combinación del chocolate con el pistacho estilo Dubai encuentra en el espresso el contrapunto perfecto: intensidad, tostado y una pausa que invita a disfrutar lentamente.

Del clásico al inesperado

La celebración también tiene lugar para propuestas que combinan tradición y sorpresa. La Barra Lacasitos, con chocolate con leche y los clásicos Lacasitos de colores, lleva la diversión a un formato pensado para compartir.

Por su parte, las Almendras Recubiertas con Chocolate Negro 70 % Cacao combinan el carácter del chocolate negro con el crocante de la almendra, en una propuesta ideal para acompañar un café, compartir durante una sobremesa o disfrutar como snack.

Y para quienes buscan una combinación donde la fruta sea protagonista, la Naranja de España confitada cubierta con chocolate negro propone un contraste irresistible entre la textura tierna y jugosa de la naranja y la intensidad del cacao.

Una nueva obsesión

Hay sabores que no necesitan demasiada presentación. Naranja de España confitada cubierta en chocolate negro. Así de simple. Así de irresistible. Una combinación inspirada en la tradición confitera española que encuentra en el contraste entre fruta y cacao una de sus mejores expresiones.

Más allá de las combinaciones, el chocolate también puede convertirse en un ritual cotidiano. Desconectar de todo. Conectar con uno mismo. Ese es mi momento. Una pausa con un cuadrado de chocolate, una trufa junto a una copa, una almendra cubierta de cacao con el café de la tarde o una porción de naranja confitada después de una comida.

Porque celebrar el Día Internacional del Chocolate también puede ser eso: hacer una pausa, elegir tu combinación favorita y disfrutarla.

Este 13 de septiembre, Chocolates Lacasa invita a descubrir que no existe una única manera de disfrutar el chocolate: existen momentos, sabores y maridajes para cada persona.