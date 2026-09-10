Un extenista y diputado de LLA defendió el ajuste a clubes y le recordaron su beca en el CeNARD

El debate alrededor del ajuste fiscal y la quita de subsidios energéticos a las instituciones deportivas provocó un tenso cruce en la Cámara de Diputados. La controversia tuvo como protagonista al legislador nacional por Misiones de La Libertad Avanza (LLA), Diego Hartfield, quien en su rol de vicepresidente segundo de la Comisión de Deportes defendió el recorte tarifario y fue cuestionado por su propio pasado como atleta becado por el Estado.

La discusión se produjo en el marco de la exposición de dirigentes de clubes de barrio y deportistas de alto rendimiento, quienes advirtieron sobre el impacto de los incrementos en los servicios públicos. Durante el plenario, el exdeportista profesional enfatizó la prioridad de mantener el equilibrio en las cuentas públicas:

"Lamentablemente, vivir de subsidios puede tener sus costos", aseveró Hartfield frente a los representantes del sector.

#Polémica 🎾🏛️ Un extenista y diputado de LLA defendió el ajuste a los clubes y le recordaron que cobraba una beca del CeNARD



El diputado nacional de La Libertad Avanza Diego Hartfield, extenista profesional, fue protagonista de una fuerte polémica en el Congreso al defender la… pic.twitter.com/IenXtXph9G — ANDigital (@ANDigitalOK) September 10, 2026

La réplica opositora y los años en el CeNARD

Las declaraciones del diputado oficialista desencadenaron una inmediata respuesta del legislador opositor Jorge Araujo Hernández, quien le recordó públicamente que a los 16 años dejó su ciudad natal de Oberá para radicar en Buenos Aires gracias a una beca deportiva pública, conviviendo un año y medio en el predio del CeNARD.

Tras su intervención y al retirarse de la sala de comisiones, la oposición criticó la salida de Hartfield acusándolo de abandonar el recinto para evitar el contrapunto.

De las canchas de tenis al Congreso Nacional

La trayectoria pública de Hartfield abarca el circuito profesional, la actividad privada y la representación parlamentaria:

Carrera profesional: Alcanzó el puesto 73 del ranking ATP en 2007 y enfrentó a Roger Federer en la primera ronda de Roland Garros .

Mundo financiero: Tras retirarse del tenis en 2010, trabajó en medios de comunicación y se matriculó como asesor idóneo en el Mercado de Capitales .

Llegada a la Cámara de Diputados: Integró las listas de LLA impulsadas por Javier Milei en Misiones y asumió su banca en el Congreso.

El descargo en redes sociales: "No huí como rata"

Ante la viralización del video del debate, Hartfield realizó una publicación en sus redes para rechazar las acusaciones de la oposición y diferenciar la asignación por rendimiento deportivo de la asistencia tarifaria:

"Viví en el CeNARD algo así como 1 año y medio cuando tenía 16 años, también estudié en una escuela pública, mi papá se recibió en una Universidad Pública, mi vieja es docente jubilada que cobra del Estado", expresó el diputado.

Respecto a su salida del plenario, el legislador cruzó al diputado Araujo Hernández: "El diputado Araujo, de una manera muy cobarde, me dijo que huí como rata de una comisión de Deportes, cuando expliqué claramente que teníamos una reunión ya acordada, y en un contexto donde venimos trabajando muy seriamente con el Presidente de dicha comisión Jorge Chica, y estamos avanzando en una serie de cuestiones importantes para los clubes".