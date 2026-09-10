Kicillof cruzó a Milei desde Ezeiza: “Mientras la Nación ajusta, la Provincia pone la cara”

En el marco de un nuevo despliegue de gestión en el Conurbano bonaerense, el gobernador Axel Kicillof y el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, encabezaron la inauguración de infraestructura clave para el distrito. Durante la jornada, que incluyó la puesta en marcha de la subcomisaría "Cuatro Bocas" en Tristán Suárez y la entrega de unidades sanitarias, el mandatario provincial lanzó duras críticas a la administración central conducida por Javier Milei.

"Esta nueva subcomisaría garantiza la presencia permanente de las fuerzas de seguridad en el barrio. Esto lo hacemos mientras Javier Milei sigue ajustando en la seguridad, la salud y la educación: nos han dejado solos, pero la Provincia y el partido de Ezeiza siguen poniendo la cara por su gente", aseveró Kicillof.

#Ezeiza 🏛️⚡ Kicillof volvió a cruzar a Milei: “Mientras la Nación ajusta, la Provincia pone la cara”



El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a cuestionar la política económica de Javier Milei durante una recorrida por Ezeiza, donde encabezó actividades de gestión junto al… pic.twitter.com/MMbzcy08fl — ANDigital (@ANDigitalOK) September 10, 2026

Seguridad y control vehicular en accesos clave

La inauguración del nuevo edificio policial contó con la participación del ministro de Seguridad, Javier Alonso. La dependencia sustituye a la antigua edificación del Camino Real e incorporó dos dársenas de inspección diseñadas para dinamizar el flujo vehicular y optimizar los controles operativos en uno de los accesos principales a la localidad.

Durante el acto, Alonso destacó la inversión pública coordinada entre la provincia y el municipio, señalando que la gestión bonaerense ya suma más de 18 destacamentos e instalaciones policiales inaugurados para reforzar la prevención del delito en los barrios.

Salud, gestión de emergencias y la Casa de la Provincia

En el plano sanitario, Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, hicieron entrega de dos ambulancias de alta complejidad destinadas al Centro de Emergencias municipal en el Paseo La Trocha. Con estas incorporaciones, la base operativa alcanzará un parque de cuatro unidades móviles para la cobertura de urgencias las 24 horas.

Por último, la comitiva integrada por la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el ministro de Trabajo, Walter Correa, supervisó la etapa final de la Casa de la Provincia. La obra demandó un desembolso provincial de $5.359 millones y concentrará las prestaciones de: