La inflación fue del 1,7% en agosto y el Gobierno festejó la cifra más baja en 14 meses

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este jueves el número del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto de 2026. El indicador registró un aumento mensual del 1,7%, consolidando la cifra de inflación más baja desde junio del año pasado y el nivel más moderado para un mes de agosto desde 2017.

Con este registro, la inflación interanual se ubicó en el 33,5%, mientras que en lo que va de 2026 los precios acumulan un alza del 21,3% en los primeros ocho meses del año.

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,7% en agosto de 2026 con respecto a julio y 33,5% interanual. Acumularon un alza de 21,3% en los primeros ocho meses del año. https://t.co/db4m3el7SM pic.twitter.com/oPUT6zJf4P — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 10, 2026

La radiografía del IPC: núcleo, regulados y prendas de vestir

El informe técnico detalló el comportamiento interno de las distintas variables que conforman el índice general durante el octavo mes del año:

Inflación núcleo: Tuvo una variación mensual del 1,8%.

Precios regulados: Registraron una suba del 2,2%, empujados por la actualización tarifaria de servicios.

Precios estacionales: Presentaron una deflación con una caída del 0,9%.

Prendas de vestir y calzado: La división marcó una baja nominal del 0,6%, anotando su segunda caída mensual consecutiva y la séptima reducción en los últimos 20 meses.

Asimismo, la media móvil de tres meses de la inflación general retrocedió al 1,9% (una caída de 0,1 puntos porcentuales respecto a julio), acumulando su quinta reducción de manera consecutiva.

LA INFLACIÓN DE AGOSTO FUE LA MÁS BAJA EN 14 MESES



✅ El Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) registró una variación de 1,7% mensual en agosto, la menor suba desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017. La variación interanual del… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 10, 2026

La reacción del Gobierno: celebración en redes sociales

Tras la publicación de los datos oficiales, las principales autoridades del equipo económico salieron a respaldar los resultados. El ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que el proceso de desaceleración obedece al esquema de ordenamiento fiscal e instrumentación monetaria.

"La inflación de agosto fue la más baja en 14 meses. El IPC registró una variación de 1,7% mensual en agosto, la menor suba desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017", celebró Caputo a través de un mensaje publicado en la red social X.

Por su parte, el presidente Javier Milei replicó de inmediato el balance difundido por el Palacio de Hacienda para felicitar al titular de la cartera económica: "Vamos Toto", sintetizó el mandatario nacional desde su cuenta personal.