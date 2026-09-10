“Somos la capital productiva”: Alak presentó el plan para potenciar industrias y comercios

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó en el Salón Dorado del Palacio Municipal el lanzamiento del programa "Producción Capital - Hecho en La Plata", una iniciativa integral orientada a visibilizar, articular y fortalecer el entramado industrial, comercial y tecnológico de la capital bonaerense. Durante la jornada, la Comuna otorgó además el sello "Talentos Productivos" a comercios tradicionales de la ciudad con más de medio siglo de trayectoria.

Acompañado por el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Roberto Salvarezza, y la secretaria de Producción e Innovación Tecnológica local, Mercedes La Gioiosa, el jefe comunal destacó el volumen económico y el capital humano del distrito:

"La Plata es una ciudad que produce, que cultiva, que comercializa y que innova: tenemos más de 600 industrias, más de 18 mil comercios, el cordón frutihortícola más grande del país y una comunidad científica con capacidades extraordinarias. Pero solo con producir no siempre alcanza: tenemos que lograr que lo que hacemos en La Plata se conozca más, se valore más y genere nuevas oportunidades. Somos la capital productiva de la provincia", aseveró Alak.

Catálogo digital y portal de intermediación laboral

El programa "Producción Capital - Hecho en La Plata" contempla el desarrollo de herramientas digitales públicas diseñadas para dinamizar el mercado local mediante dos ejes principales:

Plataforma "Hecho en La Plata": Un catálogo web destinado a exhibir bienes, servicios e insumos fabricados en el partido, facilitando el contacto entre pymes, proveedores regionales y consumidores.

Portal de Empleo Municipal: Un canal de vinculación laboral enfocado en conectar los perfiles de vecinos en búsqueda activa de trabajo con las búsquedas laborales abiertas por las empresas del distrito.

Durante el acto se realizó una muestra institucional con productos fabricados en la ciudad por firmas y pymes de gran envergadura como Laboratorios Bagó, Globant, Cerámica Fanelli, Frigorífico Gorina, Molino Campodónico, Albano Cozzuol, Taranto y Miller Building International.

Sello a comercios familiares con más de 50 años

En forma simultánea, las autoridades municipales hicieron entrega del sello "Talentos Productivos - Comercios Familiares Históricos", distinción institucional creada mediante ordenanza aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante para revalorizar a los establecimientos familiares con más de medio siglo de actividad ininterrumpida.

Entre las firmas históricas galardonadas por su aporte al desarrollo de los barrios figuraron emblemas locales como La Modelo, Cinema La Plata, Mateu Sports, Sedería La Plata, Café La Bastilla, Parrilla Lo de Jorge, Casa Peroni, Mercado Eléctrico y Randazzo.

Los números del polo productivo e innovador platense

La capital bonaerense busca consolidar su perfil como polo productivo y tecnológico sobre la base de indicadores clave de su estructura económica: