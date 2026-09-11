Siguen los pases de factura por la inseguridad: duro cruce entre Patricia Bullrich y el Gobierno de Kicillof

La tensión institucional entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional se profundizó tras dos graves episodios delictivos ocurridos en el Gran Buenos Aires: el ataque a balazos a un policía retirado frente al Colegio Emaús en El Palomar y el homicidio de David Elías Ojeda Vázquez (23) en José C. Paz, ejecutado por falsos repartidores para robarle la moto.

Los hechos desencadenaron un duro cruce público entre el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y la senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

#Policiales 🚨🚔 Horror en José C. Paz: falsos repartidores mataron por la espalda a un joven para robarle la moto



David Elías Ojeda Vázquez, de 23 años, fue asesinado de un disparo cuando regresaba de entrenar en el barrio Sol y Verde. Dos delincuentes que simulaban ser… pic.twitter.com/RT9aQAlhvQ — ANDigital (@ANDigitalOK) September 8, 2026

La réplica de la Provincia: recursos y fronteras

Frente a los cuestionamientos nacionales, Javier Alonso exigió al Poder Ejecutivo la restitución de los fondos cortados a la Provincia y criticó el rol de las fuerzas federales en el ingreso de estupefacientes:

"Patricia, no sea contradictoria. Cuando usted era ministra, sus propias estadísticas mostraban a la Argentina como uno de los países más seguros. Dejen la chicana y devuelvan los miles de millones de dólares que le quitaron a la Provincia. Mientras ustedes responden en redes, la droga recorre miles de kilómetros atravesando una frontera llena de agujeros", sostuvo Alonso.

La embestida de Bullrich: "El que las hace, las paga"

Por su parte, Patricia Bullrich respondió categóricamente responsabilizando a la administración de Axel Kicillof por el escenario de violencia en los municipios bonaerenses:

"La inseguridad no existe solo en redes sociales. Caminen por los barrios o prendan la televisión. En el Conurbano el índice de homicidios duplica al del resto de la Provincia y los robos con violencia aumentaron más de 150%. Tienen estructuras gigantes de ministerios mientras faltan recursos en seguridad. Para ustedes hay una clara defensa a los delincuentes; para nosotros, el que las hace, las paga", enfatizó la legisladora.

Dos ataques de extrema gravedad que conmocionan a la Provincia