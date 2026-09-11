Milei favoreció a un gobernador aliado y estalló la bronca pampeana: “Un robo”

El presidente de la Nación, Javier Milei, respaldó a Mendoza en su disputa con La Pampa por lo que la provincia cuyana pasará a cobrar la totalidad de las regalías hidroeléctricas de la represa Los Nihuiles, ubicada sobre el Río Atuel.

En concreto, el líder libertario derogó el Decreto 1560/73, dictado el 26 de febrero de 1973 por el entonces gobierno militar, y formalizó la decisión en el Decreto 982/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Cabe reseñar que en 1992, un Acuerdo Interjurisdiccional entre la Nación, Mendoza y La Pampa -homologado por la Corte Suprema de Justicia- reconoció la obligación de pagar las regalías a La Pampa “sin perjuicio de lo que pudieren establecer en un futuro normas jurídicas o fallos judiciales”.

Desde entonces, Mendoza reclamó la revocación del decreto de 1973 y la asignación del 100 % de las regalías a su favor.

Ahora, el Decreto 982/2026 señala que la derogación del Decreto 1560/73 responde a dos razones concurrentes: los fallos de la Corte Suprema de 2003 y 2009 (Fallos 326:3521 y 332:212), que convalidaron el criterio del Decreto 141/95 —que asocia el derecho a regalías a la ubicación de la fuente hidroeléctrica, no a la trayectoria del río—; y la convocatoria al proceso licitatorio del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles dispuesta por el Decreto 667/2026, que hizo urgente unificar el marco regulatorio antes del otorgamiento de la nueva concesión.

Entre los considerandos se apuntó que la Procuración del Tesoro de la Nación avaló la medida en dos oportunidades, señalando que “el Decreto N° 1560/73 debía ser sustituido y que el porcentaje al que alude el artículo 43 de la Ley N° 15.336 y sus modificaciones, en el caso del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, debía liquidarse, en lo sucesivo, íntegramente a la Provincia de Mendoza”.

La decisión tiene impacto en la distribución del 12 % de las regalías que el artículo 43 de la Ley 15.336 establece sobre el importe de la energía vendida, que hasta hoy se repartía en partes iguales entre ambas provincias.

Réplica de La Pampa

Así las cosas, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto acusó al presidente, Javier Milei, de “robarle” a su provincia.

Río Atuel



No solo Mendoza nos robó un río.

Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías.



¡No nos quedaremos quietos!



El Río Atuel también es pampeano!!!



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“Río Atuel. No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías”, bramó el mandatario peronista.

De todos modos, dijo que “no nos quedaremos quietos, el Río Atuel también es pampeano”.

Satisfacción de Mendoza

Por su parte, el gobernador de la provincia favorecida, Alfredo Cornejo, expuso que “Mendoza recupera lo que legítimamente le pertenece, el 100 % de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles”.

Dijo que el Decreto rubricado por Javier Milei “pone fin a un régimen injusto que durante más de 50 años repartió estos recursos con La Pampa y reconoce que, al encontrarse la fuente hidroeléctrica íntegramente en territorio mendocino, las regalías corresponden en su totalidad a nuestra provincia”.

Mendoza recupera lo que legítimamente le pertenece, el 100% de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles.



El Decreto 689/2026 pone fin a un régimen injusto que durante más de 50 años repartió estos recursos con La Pampa y reconoce que, al encontrarse la fuente hidroeléctrica… — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 11, 2026

“Es un logro histórico para Mendoza, fruto de una defensa firme y sostenida de nuestros recursos. Más regalías significan más inversión, más infraestructura y más desarrollo para todos los mendocinos”, cerró el mandatario aliado a la Casa Rosada.