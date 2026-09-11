La Universidad Nacional de La Plata homenajeó a Sergio Karakachoff a 50 años de su asesinato

En conmemoración del 50º aniversario del secuestro, desaparición y asesinato del dirigente estudiantil Sergio Karakachoff, la Universidad Nacional de La Plata realizó una serie de homenajes. La actividad estuvo encabezada por el presidente de la casa de altos estudios, Fernando Tauber, acompañado por familiares del homenajeado, autoridades, decanos, referentes de la militancia estudiantil y miembros de la comunidad universitaria.

Durante el acto central, que se realizó en los jardines del Rectorado, se plantó un jacarandá junto a una placa conmemorativa que lleva la leyenda “Su legado permanece allí donde la libertad y los derechos humanos echan raíces”.

Propuesta de Doctorado Honoris Causa

Los actos conmemorativos continuaron en el Salón de los Espejos de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, donde integrantes de la agrupación estudiantil Franja Morada Regional La Plata entregaron el proyecto para nombrar Doctor Honoris Causa (Post Mortem) de la UNLP a Sergio Karakachoff, “en reconocimiento a su excepcional trayectoria cívica, su defensa de la Universidad Pública, su labor como abogado de los trabajadores y su heroico compromiso con los Derechos Humanos durante la última dictadura cívico-militar”.

Allí, ante un auditorio colmado, al hacer uso de la palabra Tauber recordó la figura de Karakachoff “como un ejemplo para quienes defendemos las ideas de la libertad, la democracia y los derechos humanos; un hombre que hizo de la militancia una herramienta poderosa al servicio de la defensa de la educación pública”.

Luego, el presidente de la UNLP instó a la enorme cantidad de jóvenes estudiantes presentes a “seguir su legado, porque en estos tiempos tan complejos para quienes defendemos un modelo de universidad abierta e inclusiva, la figura del Ruso, nos sirve de guía y nos tiene que dar fuerzas para no claudicar en esa lucha”.

Estreno del documental “El Ruso”

Como parte de la conmemoración, se estrenó además el documental “El Ruso”, realizado por el cineasta Ricardo “Titico” Alfonsín. La producción del cortometraje relata su trayectoria militante y comprometida con la defensa de las ideas democráticas y la plena vigencia de los derechos humanos.

El Ruso, como lo apodaban, fue un dirigente estudiantil, abogado laboralista y de derechos humanos, periodista y político argentino, miembro de la Unión Cívica Radical, fundador de Franja Morada y el Movimiento de Renovación y Cambio. Su vida y formación militante estuvieron signadas por la educación pública: realizó sus estudios primarios en la Escuela Graduada “Joaquín V. González”, luego en el Colegio Nacional, “Rafael Hernández” donde fundó y presidió el Centro de Estudiantes Democráticos de esa institución.

Leal a sus ideas, continuó sus estudios superiores en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, donde organizó el movimiento estudiantil.

A su egreso, en el año 1965, se dedicó al Derecho Laboral y continuó su carrera política dentro del radicalismo. El contexto histórico convulsionado y sus convicciones lo llevaron a integrar, en el año 1975, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), donde desarrolló una intensa labor en defensa de los detenidos-desaparecidos.

A 50 años de su asesinato, recordamos al «Ruso» Karakachoff: un militante que puso el cuerpo y el coraje en defensa de los DD.HH., la justicia social y la democracia.



¡Sergio Karakachoff, presente! 🇦🇷#SergioKarakachoff #UCR #MemoriaVerdadYJusticia pic.twitter.com/Cpd7G5vRb2 — UCR Buenos Aires (@UCRBuenosAires) September 10, 2026

El 10 de septiembre de 1976, Karakachoff fue secuestrado y torturado junto a su amigo y colega Domingo “Mingo” Teruggi. Al día siguiente, sus cuerpos fueron encontrados sin vida al costado de la Ruta 36.