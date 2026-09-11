Agasajo en su día a maestros y maestras de Almirante Brown

En el marco del Día de la Maestra y el Maestro, el diputado provincial, Mariano Cascallares; el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani; y la jefa de Gabinete Municipal, Paula Eichel, compartieron un desayuno con 80 docentes de distintas instituciones educativas del distrito, en un encuentro destinado a reconocer y agradecer la tarea que llevan adelante cotidianamente en favor de una educación inclusiva y de calidad.

La jornada se realizó en la Quinta Saludable “Ramón Carrillo”, ubicada en Erezcano entre Centenario de Mayo y Presidente Juan Domingo Perón, y contó con la participación de autoridades educativas, trabajadoras de la educación, representantes de los gremios docentes y funcionarios del Gobierno local.

Durante el desayuno las autoridades compartieron un momento de agasajo con los docentes y destacaron el rol fundamental que desempeñan como referentes y como constructores de vínculos y oportunidades para los niños y adolescentes del distrito.

“En Almirante Brown seguimos trabajando para que nuestros chicos y chicas tengan una educación de calidad, y eso implica acompañar a quienes todos los días están al frente de las aulas”, expresó Cascallares.

Asimismo, puso de relieve que “en estos años sumamos infraestructura educativa y creamos más de 55 nuevas instituciones en todos los niveles y modalidades, además de construir dos nuevos edificios de aulas para el Instituto Superior de Formación Docente N.º 41”.

“Sabemos que todavía hay mucho por hacer y vamos a seguir trabajando por la educación pública y por mejores oportunidades para nuestros estudiantes”, completó el legislador peronista.

Compartimos con @JuanoFabiani, @paulaeichel, @mars_ezequiel y @sergiopianciola un encuentro con docentes, inspectoras, directivas y referentes del sistema educativo para agradecerles por la tarea diaria que realizan en favor de una educación inclusiva y de calidad.



En esta… pic.twitter.com/cKKX79Fx7k — Mariano Cascallares (@CascallaresPJ) September 11, 2026

Cabe destacar que este encuentro se realiza desde 2016 con motivo de la conmemoración del Día de la Maestra y el Maestro y constituye un espacio de encuentro y reconocimiento a quienes desarrollan su tarea diariamente en las escuelas del distrito.

Participaron además de la jornada el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la subsecretaria de Educación, Gabriela Vranic; la jefa Regional de Educación, María Inés Centurión; la inspectora jefa de Educación Distrital, Mónica Vásquez; consejeros y consejeras escolares, inspectoras e inspectores, representantes de los gremios docentes y docentes de distintas instituciones educativas de Almirante Brown.