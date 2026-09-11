La recaudación bonaerense “le sigue corriendo por detrás a la inflación”

El exsenador bonaerense Marcelo Daletto presentó un nuevo informe fiscal sobre los recursos de la Provincia, que analiza la evolución de los ingresos durante los primeros siete meses de 2026. “A julio de 2026 los ingresos totales registran una contracción del 1,7 % en términos reales”, informó.

Dijo en este sentido que “es una caída, pero moderada: las transferencias nacionales bajaron 1 % real y los recursos de origen provincial perdieron contra la inflación, con un retroceso del 2,5 % real”, consignó a través de su habitual informe.

Asimismo, el exlegislador detalló la magnitud y la composición de esos recursos: “En los primeros siete meses la Provincia acumuló 19,9 billones de pesos a través de sus dos principales fuentes de financiamiento: el 50,7% provino de las transferencias automáticas nacionales y el 49,3 % de la recaudación provincial. En la comparación con 2025 los recursos crecieron 30,7 % en términos nominales, pero con una inflación promedio del período del 33 % eso se tradujo en una contracción real del 1,7 %”.

Sobre los envíos de la Nación, el dirigente oriundo de Chacabuco manifestó que “los recursos de origen nacional sumaron $ 10,11 billones en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos, Fondo de Financiamiento Educativo, Compensación del Consenso Fiscal y Leyes Especiales. Con una variación nominal del 32%, consolidaron una caída real del 1 % respecto del mismo período de 2025”.

En cuanto a la recaudación propia, Daletto advirtió que “por medio de los impuestos bonaerenses la Provincia recaudó 9,82 billones de pesos, un 29,4 % más en términos nominales; pero, ajustado por inflación, eso significó una caída del 2,5 % real. El esfuerzo del contribuyente bonaerense no alcanzó a compensar la suba de precios”.

Al analizar el comportamiento por tributo, el exparlamentario remarcó que “la foto es dispar. Ingresos Brutos, que explica el 76,3 % de toda la recaudación, cayó 2,3% real; el impuesto a los Sellos retrocedió 8,7 % real; y el Automotor se desplomó 20,5 % real. La única excepción entre los principales impuestos fue el Inmobiliario, que creció 16 % real”.

Así variaron los tributos provinciales a julio 👇



Ingresos Brutos (76,3% del total) ‑2,3% real, Sellos ‑8,7% y el Automotor se derrumba 20,5%. La única suba fue el Inmobiliario: +16% real.



📄 Informe completo 👉 https://t.co/XPGl9TFZKV pic.twitter.com/CAh7esTqQm — Marcelo Daletto (@MarceloDaletto) September 11, 2026

“En síntesis, los recursos de la Provincia caen en términos reales, aunque de manera moderada. Lo que muestran los números es una recaudación que le sigue corriendo por detrás a la inflación, con la sola excepción del Inmobiliario”, concluyó Daletto.