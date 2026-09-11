Javier Milei: “La Argentina que queremos se construye en gran parte en las aulas”

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este viernes el acto por el Día del Maestro en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, donde compartió un reconocimiento a alumnos y docentes de escuelas primarias y destacó el rol de los maestros en la formación de las nuevas generaciones.

“La Argentina que queremos se construye en gran parte en las aulas, y ustedes son los que están ahí todos los días haciéndolo posible”, exclamó el líder libertario al dirigirse a los maestros, a quienes agradeció por su trabajo cotidiano.

Durante el acto, que contó con la participación de alumnos, maestros y directivos de la Escuela Primaria N° 21 del Distrito Educativo 15 Justo José Núñez y de la Escuela Primaria N° 24 del Distrito Educativo 15 Francisco Morazán, el mandatario felicitó a los estudiantes por su desempeño escolar y su buena conducta, y resaltó “el valor del esfuerzo, la constancia y el compañerismo”.

Discurso del Presidente Javier Milei en el acto por el Día del Maestro en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento. pic.twitter.com/Zj0L9DeKZC — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 11, 2026

El Presidente también destacó la importancia de formar ciudadanos responsables desde la escuela y señaló que “ser un buen ciudadano empieza mucho antes de votar”, a partir de acciones cotidianas como respetar las reglas, ayudar a los compañeros, cuidar los espacios comunes y tratar bien a quienes son diferentes.

En ese sentido, sostuvo que “todo eso que hacen en el colegio es un entrenamiento para la vida en sociedad” y remarcó que las pequeñas acciones y hábitos cotidianos contribuyen a formar el carácter y construir una buena persona.

Milei también puso en valor el acompañamiento de las familias y agradeció a las madres, padres, abuelos y hermanos que acompañan a los chicos en su trayectoria escolar.

Durante su discurso, el Presidente destacó especialmente el valor de la lectura como herramienta para el aprendizaje y el desarrollo personal. “Leer es una de las herramientas más poderosas que van a tener en toda su vida”, afirmó, y agregó que “cuantos más libros leen, más grande se hace el mundo en el que viven”.

Como parte del reconocimiento, los alumnos recibieron un diploma por su labor escolar y buena conducta, un kit de lectura y una membresía honoraria a la Biblioteca Nacional de Maestros.

Del acto participaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, María de las Mercedes Miguel; y la directora de la Biblioteca Nacional de Maestros, Laura Palomino.