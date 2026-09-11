Turismo, gastronomía y producción confluyen en Suipacha Gourmet 2026

Este jueves se realizó en el salón de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presentación oficial de la segunda edición de Suipacha Gourmet, a realizarse el 10 y 11 de octubre, una propuesta que busca consolidarse dentro del calendario de eventos gastronómicos y turísticos de la provincia de Buenos Aires.

De la presentación participaron el presidente de la Sociedad Rural de Suipacha, Marcelo Lizziero; el presidente de la filial La Plata de FEHGRA, Claudio Aguilar; el vicepresidente de FEHGRA, Alejandro Papasidero; el intendente de Suipacha, Juan Luis Mancini; y el reconocido periodista y crítico gastronómico Pietro Sorba, entre otros representantes del sector.

Durante el encuentro, Papasidero destacó que Suipacha enfrenta nuevos desafíos con el objetivo de fortalecer su propuesta turística y puso en valor la posibilidad de realizar la presentación en FEHGRA.

“Para nosotros hacer esta presentación en FEHGRA demuestra lo que se puede lograr a nivel nacional con un pequeño granito de arena”, señaló, al tiempo que destacó especialmente la presencia del intendente municipal, considerando que no siempre los jefes comunales acompañan este tipo de iniciativas.

En ese sentido, remarcó que la participación del municipio refleja el compromiso de la comunidad con el desarrollo de un turismo de cercanía y de fin de semana, aprovechando especialmente la proximidad con la Ciudad de Buenos Aires.

Puesta en valor de la producción regional

Durante la presentación, Marcelo Lizziero realizó un recorrido por distintos acontecimientos vinculados al sector agrícola y ganadero de Suipacha que, con el tiempo, fueron dando lugar a la idea de desarrollar una propuesta gastronómica capaz de poner en valor la producción local y regional.

El presidente de la Sociedad Rural destacó el balance positivo de la primera edición de Suipacha Gourmet, realizada en 2025. Si bien las condiciones climáticas representaron un desafío, la convocatoria y la respuesta del público fueron alentadoras.

Entre los principales atractivos previstos para este año se encuentran masterclasses, juegos para chicos, puestos gastronómicos, artesanos y una amplia variedad de productos elaborados de toda la región.

Uno de los puntos destacados serán las dos cenas especiales, previstas para el sábado y el domingo, con una novedad para esta edición: una cena de mariscos.

También habrá un Salón de Quesos y Vinos, donde se realizarán maridajes cada hora, permitiendo a los visitantes degustar diferentes combinaciones de productos y conocer más sobre sus características y procesos de elaboración.

La programación incluirá además la participación de Javier Calamaro, quien brindará una charla vinculada al aceite de oliva, mientras que Pietro Sorba aportará su mirada y conocimiento sobre la historia de los quesos que formarán parte de las degustaciones.

Turismo, gastronomía y producción como motores de desarrollo

El intendente de Suipacha, Juan Luis Mancini, manifestó su satisfacción por la presentación de Suipacha Gourmet en FEHGRA y agradeció el acompañamiento de las instituciones y referentes que forman parte del proyecto.

El alcalde destacó que la ciudad se prepara para recibir un evento de “alta calidad gastronómica” y puso en valor este tipo de iniciativas como parte de una estrategia de desarrollo turístico vinculada directamente con la matriz productiva del distrito.

En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer el vínculo entre turismo, gastronomía y producción, aprovechando los productos y recursos que caracterizan a Suipacha y a toda la región.

El jefe comunal también destacó el proceso de ordenamiento y promoción del sector turístico a través de la plataforma “Disfrutá Suipacha”, una herramienta destinada a reunir y visibilizar la oferta turística local.

Mancini señaló además que Suipacha viene consolidando un calendario de actividades que incluye, al menos, una fiesta de relevancia por mes, generando una creciente visibilidad de la ciudad a nivel nacional.

Un evento que crece y proyecta a Suipacha

La presentación de la segunda edición de Suipacha Gourmet permitió mostrar que el evento busca trascender la realización de una fiesta gastronómica para convertirse en una herramienta de promoción de la producción local, el turismo y la identidad de la comunidad.

El balance de la primera edición, la continuidad de la propuesta y la ampliación de la programación para 2026 permiten observar un crecimiento sostenido del proyecto. La apuesta por el turismo de cercanía, la incorporación de nuevos atractivos y la articulación entre el sector público, las instituciones productivas y los referentes gastronómicos generan expectativas positivas de cara a esta segunda edición.

Para Suipacha, el desafío es seguir transformando cada evento en una oportunidad para que nuevos visitantes conozcan la ciudad, consuman sus productos y recorran sus espacios. De esta manera, el turismo se convierte en un motor que no solo aporta visibilidad, sino que también genera movimiento económico y nuevas oportunidades para la comunidad.

Información de interés

Las entradas tendrán un valor de $10.000 durante todo septiembre, y a partir de la próxima semana podrán adquirirse por la web. En octubre pasarán a tener un valor de $1 5.000, el mismo que en puerta.

Dentro del predio hay estacionamiento, el cual tendrá un valor de $15.000 por vehículo y podrá abonarse en el lugar.