Planteo libertario por la crisis de inseguridad en PBA: “Javier Alonso sigue sin dar respuestas”

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires presentó en ambas Cámaras legislativas un pedido para que el ministro de Seguridad, Javier Alonso, comparezca ante la Legislatura y brinde explicaciones sobre la “grave situación de inseguridad que atraviesa el territorio bonaerense”.

El pedido llega luego de una seguidilla de episodios violentos ocurridos en el conurbano y la reciente suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. El proyecto reclama que Alonso explique las medidas que tomó el gobierno encabezado por Axel Kicillof para enfrentar la crisis de inseguridad que afecta al Conurbano.

“El ministro Alonso debe dar explicaciones. Sabemos que en la Provincia no existen datos, no hay estadísticas sobre el personal, rutas de patrullaje, siquiera un mapa del delito actualizado y accesible. Ni hablar del daño que hizo una mirada garantista de la seguridad y de lo que vivimos estos días”, expresó el presidente de LLA-PBA, Sebastián Pareja.

Asimismo, el diputado nacional consignó que “la crisis de inseguridad es desesperante. El delincuente no puede conocer mejor el territorio que la Policía. Eso es lo que pasa en la gestión de Kicillof y Alonso. Cada día tenemos un nuevo caso de inseguridad, robos violentos y homicidios. Tiene que venir a la Legislatura y rendir cuentas”, agregó el diputado nacional.

“La crisis en seguridad que viven los bonaerenses no tiene precedentes. Queremos que Alonso venga al Senado, dé la cara y explique qué está haciendo el Gobierno de Kicillof para proteger a los bonaerenses. Los vecinos necesitan seguridad, no discursos”, sostuvo el presidente del bloque de Senadores de LLA, Carlos Curestis.

"La Provincia es una zona liberada donde llevar a los chicos al colegio se volvió un acto de supervivencia y el garantismo destruyó el orden”, sumó el jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense, Juan Osaba.

Así las cosas, exigió “que el gobernador Axel Kicillof dé la cara y comience a hacer algo de una vez por todas: hace más de seis años que los delincuentes pueden actuar libremente dejando a los bonaerenses rehenes de la inseguridad”.

“Se acabó la impunidad; es hora de aplicar las leyes y dejar en claro que el que las hace, las paga”, remató el titular de la bancada violeta en la Cámara baja.