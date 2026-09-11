Leonor Manso y Paloma Contreras brillan en “El precipicio”

El 5 de septiembre estrenó en la Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín El precipicio, con dirección y dramaturgia de Sofía Wilhelmi sobre Un día fui yo, de Lucía Miranda y Miguel Cuerdo, interpretada por Leonor Manso y Paloma Contreras. Las funciones tienen lugar de jueves a domingos a las 19.30 horas.

El precipicio muestra a dos mujeres que se encuentran en distintos momentos del recorrido hacia el final: una comienza a asomarse al abismo, la otra lo mira de frente. Y propone una reflexión íntima sobre la vejez, la muerte y la herencia emocional desde la perspectiva femenina, en la que el humor, la lucidez y los vínculos convierten el presente en un espacio de resistencia y liberación.

“¿Por qué asomarse al precipicio en un escenario?”, se pregunta la directora Sofía Wilhelmi. “Si la muerte es lo que más miedo nos da en la vida… Porque el teatro, por suerte, sigue siendo ese lugar donde podemos preguntarnos las cosas para las que no tenemos respuesta. Y poder hacerlo con estas dos actrices, también familia, creadoras y referentes profundas, lo suficientemente livianas como para conmoverse, vulnerables, y al minuto reírse hasta quedar sin aire”.

“Junto a ellas los límites se desdibujan y aparece lo eterno ¿Dónde estamos? ¿En una obra de teatro, en un ensayo, en nuestra casa, en el juicio final? Esto es una ficción, sí. Pero también algo que se parece bastante a la realidad. O a lo que entendemos por ella. Qué es real y qué no, no importa tanto. Tal vez se trate de acercarse al precipicio. De poder mirar la muerte sin que nos arruine la hermosa inconsciencia de estar vivos”, sentencia.

El precipicio cuenta con diseño de escenografía de Ariel Vaccaro y Paola Delgado; diseño de vestuario de Mariana Seropian; diseño de iluminación de Facundo David, y música original y diseño sonoro de Carmen Baliero.

Las entradas tienen un valor de $21.000 (jueves $12.000), a la venta en www.complejoteatral.gob.ar y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1530.



