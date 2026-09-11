Mónica Gutiérrez alertó por el peligro de “sacarse de encima al periodismo profesional”

La periodista Mónica Gutiérrez advirtió por los recurrentes ataques del Gobierno de Javier Milei a la prensa y advirtió que la relación no necesita “calificarla porque está a la vista del país todo”.

“Lo que me preocupa no es solo la relación y la agresión hacia tal o cual periodista o hacia el periodismo en su conjunto. Más allá de los modos presidenciales, que a esta altura ya no tiene ningún sentido ponerse a evaluarlos, lo que me preocupa es el silencio y la naturalización que hace la dirigencia de este maltrato”, lamentó la destacada profesional, una de las convocadas entre asociaciones y entidades periodísticas, trabajadores de prensa agredidos y referentes del campo de la comunicación en el marco de una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación.

“Lamento profundamente la ausencia del bloque mayoritario y el intento de vaciamiento o cierre de este espacio, que necesitamos para la defensa irrestricta de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información.”#EncuentroLibertadDeExpresión@Cejota63… pic.twitter.com/8WkJ9gwhCu — Nicolás Trotta (@trottanico) September 11, 2026

Asimismo, puso de relieve que “detrás de cada periodista hay un rol, y ese rol es el periodismo profesional, y el periodismo profesional es una institución de la democracia”.

“Creo que toda esta adjetivación presencial no solo daña y acobarda a los periodistas. Y no estamos aquí para defender fuentes de trabajo, ni siquiera la sensibilidad de tal o cual periodista, ni de los periodistas en su conjunto, sino la credibilidad de una institución que, con sus más y con sus menos, como todas las instituciones tiene sus zonas oscuras, debe ser preservada si queremos vivir en democracia”, enfatizó.

Así las cosas, expuso que “si queremos tener una herramienta para este tiempo tan turbulento, de convergencia entre los medios convencionales y los medios digitales y las redes sociales, es una posibilidad de discriminar lo verdadero de lo falso, y sobre todo que siga existiendo el periodismo de investigación. Mezclar todo en la misma ensaladera perjudica a la democracia, no solo a los periodistas”.

#Congreso 📰⚠️ Mónica Gutiérrez alertó por el peligro de “sacarse de encima al periodismo profesional”



La periodista Mónica Gutiérrez (@monigps) cuestionó los ataques del Gobierno de Javier Milei contra la prensa y advirtió que lo más preocupante no son únicamente las… pic.twitter.com/BXMm4zmu5T — ANDigital (@ANDigitalOK) September 11, 2026

Profesión en riesgo

“Obviamente que la profesión está precarizada, bastardeada, maltratada e ignorada, insisto, por una dirigencia que tiene un silencio coral a la hora de acompañar al poder en en este deterioro del rol de la prensa”, puntualizó Gutiérrez.

Finalmente, insistió que “los dirigentes de un lado y de otro deben saber que algún día pueden estar también en el poder ellos, y que habrán perdido una herramienta, la sociedad habrá perdido una brújula para discriminar lo verdadero de lo falso si se saca de escena al periodismo profesional”.