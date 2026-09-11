Nació ZQUIZO: “Lo digital y lo presencial no compiten, se potencian”

Artes Group, Vorterix y Grupo Octubre presentaron ZQUIZO, una nueva compañía que reúne experiencia en desarrollo artístico, producción de espectáculos, medios, contenidos y comunidades. Durante su presentación, dio a conocer los primeros proyectos con los que buscará conectar a artistas y audiencias, dentro y fuera de las pantallas.

ZQUIZO nace de la integración de capacidades complementarias. Artes Group aporta 25 años de trayectoria en la industria, con experiencia en management, booking, producción, giras y desarrollo de carreras artísticas. Vorterix suma casi 15 años de trabajo en streaming, contenidos y construcción de comunidades, junto con una estructura comercial que conecta marcas, artistas y audiencias. Grupo Octubre incorpora el alcance de su ecosistema de televisión, radio, gráfica, vía pública y medios digitales, además de la experiencia de sus equipos periodísticos y de producción.

“No se trata de elegir entre una pantalla y un escenario. Se trata de conectarlos”, fue una de las definiciones centrales de la presentación. La propuesta no busca reemplazar la experiencia online por la presencial, sino generar proyectos en los que ambas se potencien.

ZQUIZO Records

Uno de los principales anuncios fue la presentación de ZQUIZO Records, una unidad dedicada a acompañar el recorrido de artistas y proyectos musicales: desde la búsqueda de talentos, el management, la producción y la grabación hasta la edición musical, los derechos, la distribución, los shows y las giras. Su propuesta también incluye contenidos, prensa, redes, marketing, vinculación con marcas y merchandising.

El modelo contempla tanto el desarrollo integral de un proyecto como la colaboración en etapas o necesidades específicas. ZQUIZO Records podrá trabajar con artistas, managers, sellos y compañías que ya cuenten con una estructura propia.

Como ejemplo de esa integración, se presentó el trabajo realizado junto a Q’Lokura para anunciar su primer show en el estadio de Vélez, el más importante de su historia. Bajo el concepto “La República del Cuarteto” , la campaña construyó una identidad y una narrativa que incluyeron una “cadena nacional” ficticia, difundida a través de Infobae, Canal 9, Vorterix y Filo News.

Según los resultados compartidos durante la presentación, se vendieron 8 mil entradas en menos de diez horas. El acompañamiento continuará durante la campaña hacia Vélez y en los próximos pasos de la banda.

La compañía también anunció que abrirá una convocatoria federal para nuevas bandas y solistas. El proyecto ganador recibirá acompañamiento para su desarrollo y tendrá la posibilidad de presentarse en el festejo por los 15 años de Vorterix, en 2027, cuya sede será anunciada más adelante.

El Tribunero llega a Canal 9

La integración entre contenidos, comunidades y medios también tendrá una expresión concreta en televisión: El Tribunero, el programa de Paren la Mano, llegará a Canal 9 a partir del 21 de septiembre.

El anuncio forma parte de una estrategia orientada a que los proyectos amplíen su alcance y encuentren nuevas audiencias a través de distintas pantallas y formatos.

La Sede

ZQUIZO presentó La Sede, un club pensado para darle un espacio físico a comunidades que ya comparten intereses, contenidos y experiencias online.

El proyecto se encuentra en construcción y desarrollo en Colegiales, en un espacio de 400 metros cuadrados. Su propuesta combinará videojuegos, competencias, creación de contenido, eventos y encuentros entre miembros de una misma comunidad.

La programación prevista incluirá torneos, grabaciones en vivo, presentaciones de creadores, noches de juegos de mesa, arcades de última generación provenientes de Japón y encuentros para ver finales en comunidad. A la vez, el espacio estará pensado para que sus miembros puedan reunirse más allá de los grandes eventos.

La lógica será la de un club: pertenecer, encontrarse con otros y participar de una programación que se renueva. El objetivo es darle continuidad presencial a los vínculos construidos en internet, sin separar ambas experiencias. Como se expresó durante la presentación: “No es un lugar para pasar. Es un lugar al que volver”.

Videojuegos y una plataforma de música jugable

La nueva compañía también anunció una línea de desarrollo de aplicaciones y videojuegos para celulares, PC y consolas, destinada a generar nuevas formas de participación y de conexión con los artistas.

Su primer videojuego, que será presentado próximamente, fue anticipado bajo la denominación provisoria de “runner”. La propuesta llevará este formato —en el que un personaje avanza, esquiva obstáculos y supera desafíos— al universo de los artistas musicales, con escenarios inspirados en su identidad y su música como parte de la experiencia.

Para acercar estos proyectos al público, ZQUIZO trabajará con Trihaus, una empresa que representa a más de 50 influencers en Latinoamérica, con una base conjunta de más de 600 millones de seguidores.

Además, la compañía anunció que en 2027 presentará una plataforma de música jugable, cuyos detalles se darán a conocer más adelante.

Nuevo espacio para shows

Otro de los anuncios fue el desarrollo de un nuevo espacio propio para espectáculos en la Ciudad de Buenos Aires, con una capacidad prevista de entre 5 mil y 6 mil personas.

El proyecto estará destinado a producir shows y recibir a artistas y públicos, como parte de la estructura que ZQUIZO está construyendo para acompañar el crecimiento de sus propuestas. Su nombre definitivo y la fecha de apertura serán revelados en las próximas semanas.

Con estos anuncios, ZQUIZO inicia una propuesta abierta a artistas, managers, sellos y equipos que busquen desarrollar proyectos completos o sumar capacidades específicas. Música, contenidos, juegos y espacios de encuentro forman parte de una misma idea: “Lo digital y lo presencial no compiten. Se potencian”.