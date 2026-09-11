Bad Gyal vuelve a la Argentina y explotó en redes

Bad Gyal vuelve a la Argentina para presentarse por primera vez en el Movistar Arena de Buenos Aires, el próximo miércoles 14 de octubre, en el marco de su Más Cara World Tour 2026, con entradas a la venta vía web.

♬ Más Cara - Bad Gyal @caroblasi_ @PopArt Music entendió todo y me dió dos entradas para ver en vivo a @akabadgyal en octubre en el @movistararenar y las voy a sortear bien a su manera; solo tenes que bailar y ponerte #mascara

La artista catalana llega con un nuevo espectáculo en el que presenta su segundo álbum de estudio, Más cara, un proyecto que transforma en experiencia en vivo los 19 temas que componen el disco, con nueva escenografía, coreografías y una puesta en escena de gran despliegue estético.

“Empecé a ser Bad Gyal con 19 años y en estos diez años este trabajo tomó una velocidad fuertísima. Me siento más que nada una compositora, lo mío es la música, pero estoy detrás de todos los detalles de mi carrera. Mi proyecto soy yo”, reflexiona.

En la etapa más sofisticada y distinguida de su carrera artística, Bad Gyal presenta un espectáculo de alcance global, con una puesta audaz y de gran despliegue visual, que consolida su evolución y su dominio escénico.

Creado entre Miami, Puerto Rico, Colombia y España, su esperado álbum fusiona géneros como reggaetón, R&B, dancehall, merengue house y shatta jamaiquino, entre otros, construyendo un sonido que combina influencias clásicas del urbano con una mirada contemporánea y global.

Con créditos de coautoría en cada una de las canciones, el disco reconecta a Bad Gyal con las influencias que despertaron su voz creativa, mientras amplía los límites de la música urbana con tracks como “Un Coro y Ya :)”, “La Iniciativa” y la canción que da nombre al proyecto, “Más cara”.

El álbum cuenta con la producción ejecutiva de Cromo X y reúne a productores de distintas escenas del urbano, junto a figuras clave del género como Luny Tunes, Nely el Arma Secreta, Sky Rompiendo y Ovy On The Drums, entre otros. También reúne a destacados colaboradores, entre ellos Chencho Corleone, Ozuna, J Álvarez, De La Rose y Maureen.

El concepto del álbum nace de lo que la propia artista define como su “dream playlist”: un recorrido por las músicas que marcaron sus primeros recuerdos y que continúan moldeando su identidad artística.

“Desde muy pequeña me he influenciado e inspirado en la música latina y caribeña, en las grandes divas afroamericanas. Actualmente es necesaria la variedad de mujeres haciendo música, expresando desde su personalidad, su perspectiva y punto de vista, para que el mundo pueda entender cada vez más cuántas posibilidades hay dentro de cada mujer. Y yo soy una pequeña parte de eso”, agrega al hablar del abordaje y universo que comparte con su público cada vez más masivo.

El próximo 14 de octubre, Bad Gyal llevará este universo al Movistar Arena de Buenos Aires, donde se reencontrará con el público argentino para presentar en vivo las canciones de Más cara y repasar una trayectoria que la convirtió en una de las figuras más relevantes de la nueva escena urbana internacional.

