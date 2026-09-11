“Alma, corazón y vida”: clásico de clásicos en nueva versión de Dyango y Destino San Javier

Dyango y Destino San Javier se unen para revivir “Alma, corazón y vida”, un clásico inmortal del cancionero popular. Una versión única que entrelaza el estilo del cantante catalán con el de una de las agrupaciones más importantes del folklore argentino para darle una nueva mirada a uno de los valses más emblemáticos de la música latinoamericana, compuesto por el peruano Adrián Flores Albán en 1949.

La canción, marcada por una profunda historia de amor y por una letra que sintetiza la entrega absoluta hacia la persona amada, trascendió rápidamente las fronteras de Perú y fue interpretada por numerosos artistas de América Latina y España.

Entre ellos se encuentra Dyango, quien hizo de “Alma, corazón y vida” una de las canciones de su repertorio. Su versión fue incluida en el álbum homónimo Alma, corazón y vida, editado en 1975, consolidando el vínculo del artista español con una canción que ya había recorrido distintas generaciones del público latinoamericano.

Ahora, más de siete décadas después de su creación, Dyango vuelve a encontrarse con este clásico junto a Destino San Javier, en una colaboración que conecta España y Argentina y reúne dos universos musicales unidos por la canción popular y la tradición.

“Alma, corazón y vida” se presenta así como un encuentro entre generaciones y territorios, entre la canción romántica y el folklore, y entre la historia de un clásico y una nueva mirada artística, manteniendo intacta la emoción de una composición que nació hace más de 75 años y continúa hablando, hoy, el mismo lenguaje universal: el del amor.

El Proyecto Fonográfico en el que está incluido este corte se denomina Su Amigo Dyango y como lo indica su título es el capítulo 2 de la saga y como en el Volumen 1, incluirá nuevas versiones de sus grandes clásicos junto a grandes artistas invitados como Ricardo Mollo, Campedrinos, Destino San Javier, Chili Fernández y Maxi Espindola (Argentina), Ruben Rada, Lucas Sugo (Uruguay) y Américo (Chile).

Este nuevo material se suma a la edición de Su Amigo Dyango Vol.1 donde participaron Pablo Lescano, Angela Leiva, Rodrigo Tapari, entre otros.

Es un recorrido artístico marcado por la amistad, la admiración y el amor por la canción.

Su Amigo Dyango Tour 2026

Luego de su exitoso tour en 2025 por Argentina y Latinoamérica, el legendario cantante español Dyango regresa al continente en el marco de la gira “Su Amigo Dyango Tour, un poco más...”.

Será un viaje musical inolvidable para rememorar todos sus clásicos en una celebración y homenaje de su música y su trayectoria donde habrá muchas sorpresas.La gira por Argentina comenzará en Buenos Aires, con dos funciones en el Teatro Gran Rex - 4 y 7 de octubre, el mismo venue en donde el año pasado agotó tres funciones.

Luego recorrerá las grandes ciudades de Argentina. Cada presentación tendrá su condimento especial para que cada noche sea única.

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